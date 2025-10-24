Un hombre condenado a cadena perpetua por matar, desmembrar a una pareja y ocultar los restos en unas maletas

El ciudadano colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, ha sido condenado a cadena perpetua en el Reino Unido por el asesinato brutal de Albert Alfonso (62) y Paul Longworth (71), una pareja con la que compartía vivienda en Shepherd's Bush, al oeste de Londres. El crimen, ocurrido el 8 de julio de 2024, incluyó decapitación, desmembramiento y congelación de restos humanos, según detalló la fiscalía.

Mosquera trasladó parte de los cuerpos en maletas hasta el puente colgante de Clifton, en Bristol, con la intención de deshacerse de ellos. Fue visto por testigos con una maleta roja y un baúl plateado, que según él contenían “piezas de automóvil”. Al ser descubierto por el personal del puente, huyó del lugar.

Durante el juicio, se reveló que Mosquera apuñaló repetidamente a Alfonso en el torso, rostro y cuello, mientras que Longworth fue atacado con un martillo, sufriendo fracturas mortales en el cráneo. Parte del ataque fue filmado, y en las imágenes se ve a Mosquera cantando y bailando tras el crimen, preguntando “¿Te gusta?” a su víctima.

Tras los asesinatos, Mosquera intentó acceder a las cuentas bancarias de los fallecidos, utilizando una hoja de cálculo con contraseñas y tratando de transferir 4.000 libras a Colombia, sin éxito.

Además de los cargos por asesinato, el juez Bennathan le impuso 16 meses adicionales de prisión por posesión de material pedófilo, incluyendo más de 1.500 imágenes de categoría A y miles más de categorías B y C, halladas en su ordenador portátil.

La fiscal Deanna Heer KC calificó los asesinatos como “calculados y premeditados”, y detalló que Mosquera realizó búsquedas en español sobre congeladores y métodos de ocultación antes del crimen. El acusado alegó haber actuado por “pérdida de control” y negó haber matado a Longworth, pero el tribunal desestimó su versión.