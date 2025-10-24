Un hombre detenido por prender fuego a su mujer dentro de un tranvía

Un caso de violencia extrema ha sacudido a la comunidad de Gera, en Alemania, donde un hombre de 46 años, identificado como Tengizi K., fue detenido tras rociar con gasolina y prender fuego a su esposa dentro de un tranvía en movimiento.

El ataque, ocurrido en plena vía pública, generó una escena de horror absoluto para los pasajeros, que presenciaron cómo la mujer corría envuelta en llamas por el pasillo del vehículo.

El acusado se encuentra actualmente ante el Landgericht de Gera, enfrentando cargos por versuchten Mordes (intento de asesinato), una figura legal que contempla la intención homicida no consumada.

La fiscalía sostiene que el acto fue premeditado y de una brutalidad inusitada, lo que podría derivar en una condena ejemplar si se confirma su culpabilidad.

Durante el proceso judicial, se espera que el tribunal analice la confesión del acusado, así como los antecedentes de violencia en la relación, en un intento por esclarecer los motivos que llevaron a este acto execrable. El caso ha reabierto el debate sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las víctimas.