Un hombre hospitalizado de urgencia tras comerse tres kilos de ositos de gominola

Lo que comenzó como un simple pedido en Amazon terminó en una experiencia médica extrema para Nathan Rimmington, un empresario británico de 33 años que fue hospitalizado tras consumir tres kilos de gominolas en solo tres días. El exceso de azúcar, equivalente a unas 10.500 calorías, provocó una inflamación severa del colon, según el diagnóstico del Hospital Rotherham, donde permaneció ingresado durante seis días sin poder comer ni beber.

Rimmington relató al Daily Mail que tras devorar un kilo de gominolas cada noche, comenzó a sentir calambres estomacales, fiebre, escalofríos y sudoración. “Pensé que era el asado del domingo”, confesó, pero los síntomas empeoraron hasta que tuvo que arrastrarse hasta el médico. “Estaba literalmente tirado en el suelo en la sala de espera, con un dolor intenso”, recordó.

Durante su ingreso, los médicos le preguntaron por su dieta reciente. “Tiene mucha gelatina en el cuerpo. ¿Come muchos dulces?”, le dijeron. Al responder que había comido tres kilos de gominolas, Nathan admitió: “Pero no pensé que fuera tan malo”.

Un año después del incidente, asegura que no ha vuelto a probar una gominola. “Cuando las veo, me asusto. Pienso que voy a acabar en el hospital. ¡Fue culpa mía, estúpida!”, declaró.

El caso ha reavivado el debate sobre el consumo excesivo de azúcar en Reino Unido. Según el Daily Mail, el gobierno británico ha tomado medidas para limitar el acceso a productos ultraprocesados: desde el 1 de octubre se han prohibido las ofertas tipo “compra uno y llévate otro gratis” en dulces y refrescos, y a partir de enero de 2026 se vetará la publicidad de comida basura en televisión e internet antes de las 21:00.