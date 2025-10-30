Un hombre muere y tres personas resultan heridas tras estrellarse un helicóptero en Doncaster

Un hombre de 70 años ha fallecido tras el accidente de un helicóptero ocurrido este jueves en Doncaster, Reino Unido. La aeronave había despegado del aeropuerto de Gamston, cerca de Retford, alrededor de las 10:00 de la mañana, y se estrelló poco después en un campo cercano a la empresa de reciclaje Refood, ubicada en Ings Road, junto a un polígono industrial.

El hombre recibió reanimación cardiopulmonar en el lugar del impacto, pero fue declarado muerto a las 10:14 a.m., cuando llegaron los servicios de emergencia. En el helicóptero viajaban otras tres personas: el piloto, de 41 años, una mujer de 58 años y un niño de 10 años, quienes sufrieron heridas leves.

Un empleado de la cercana fábrica Nortech Foods declaró que vio pasar los vehículos de emergencia, pero no escuchó nada inusual antes del choque.

El inspector jefe de detectives Gary Magnay expresó sus condolencias a la familia del fallecido y confirmó que se ha iniciado una investigación conjunta con la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) para esclarecer las causas del siniestro. “Nosotros y nuestros compañeros de los servicios de emergencia permanecemos en el lugar de los hechos”, señaló.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana: “Si usted se encontraba en la zona en ese momento y presenció los hechos, por favor, contáctenos”, añadió Magnay. El accidente ha generado conmoción en la comunidad local y se espera que en los próximos días se publiquen más detalles sobre el avance de la investigación.