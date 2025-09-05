Un hombre pierde su equipaje en un aeropuerto de EE UU y encuentra al ladrón con su ropa puesta: "La maleta se estaba yendo"

Daniel Scott ha vivido una experiencia inesperada al regresar a Los Ángeles, EE UU, cuando ha descubierto que su maleta había desaparecido después de un vuelo desde Salt Lake City. Afortunadamente, había puesto un AirTag en su maleta, lo que le ha permitido lograr rastrear su equipaje fuera de las instalaciones aeroportuarias, que ha sido crucial para su recuperación.

De acuerdo con NBC Los Ángeles, la búsqueda lo ha conducido hasta un edificio abandonado cercano al aeropuerto, donde la policía ha intervenido de manera decisiva. Durante el operativo, los agentes han encontrado a una persona utilizando prendas de vestir del viajero, lo que ha confirmado el robo. A pesar del estado deteriorado de la maleta, Scott ha logrado recuperar aproximadamente el 90% de sus pertenencias.

Los AirTags fueron introducidos al mercado en 2021 y están diseñados para localizar objetos personales mediante la red “Buscar” de Apple, que utiliza la señal de dispositivos cercanos para transmitir su ubicación. Su funcionamiento no requiere conexión GPS independiente ni suscripción, lo que ha facilitado su adopción por parte de numerosos viajeros.

Aunque en principio se orientan a usos cotidianos como llaves, mochilas o carteras, su aplicación en el seguimiento de equipajes se ha popularizado rápidamente en aeropuertos de todo el mundo, especialmente ante los frecuentes retrasos y pérdidas registradas durante los últimos años en el sector aéreo. Especialistas en viajes recomiendan incorporar este tipo de soluciones como medida preventiva. Casos como el registrado en Los Ángeles evidencian que la localización inmediata de un objeto extraviado puede agilizar la intervención policial y aumentar las posibilidades de recuperación.