Un hospital de Lombok realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

La autopsia de la española Matilde Muñoz, la ciudadana española presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok hace dos meses, se llevó a cabo este jueves en el hospital policial de Mataram, según informaron a EFE varias fuentes del centro médico.

El procedimiento concluyó alrededor de las 11 hora local (3 GMT), tras unas dos horas de trabajo, según indicó Nyoman Madiasa, jefe de la unidad policial del hospital Mataram. La autopsia comenzó antes de lo previsto, sobre las 8 de la mañana, ya que el el médico forense tenía otra cita programada.

El análisis forense se retrasó varios días por asuntos administrativos y la escasez de recursos médicos. El doctor Arfi, responsable de realizar el examen, es el único forense disponible en toda la provincia de Nusa Tenggara Occidental, que comprende unas 400 islas, muchas deshabitadas.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental). Su familia y amistades habían denunciado su desaparición el pasado mes julio.

Matilde Muñoz, que habría cumplido 73 años este mes, llegó a Lombok en junio, isla que solía visitar con frecuencia estancias largas. La Policía Local sospecha que fue asesinada en la madrigada del 2 de julio por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento.

La policía ha acusado a los dos detenidos de asesinato premeditado y robo, y continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.