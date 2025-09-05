Hospitalizada una mujer tras recibir un disparo en la espalda en Torrelavega

Una mujer resultó herida este jueves tras recibir un disparo en la espalda en su domicilio del barrio de Covadonga, en Torrelavega.

La víctima, que fue hallada sola en su vivienda, permanece ingresada en la UCI del Hospital Marqués de Valdecilla, aunque no se teme por su vida.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 15.30 horas, cuando la Policía Nacional recibió un aviso de un vecino alertando de un posible incidente con arma de fuego.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a la mujer herida con un impacto de bala en la espalda. Según fuentes policiales, la víctima no ha querido colaborar ni ofrecer detalles de los sucedido.

El concejal de Policía de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha indicado que las primeras hipótesis apuntan a que el autor del disparo podría ser el propio hijo de la víctima.

Este no es el primer episodio violento registrado en la vivienda. Hace aproximadamente un año se produjo un tiroteo en el mismo lugar.