¿Huele la casa a fritura? 5 maneras de eliminar los olores persistentes

Después de cocinar frituras, muchas casas quedan impregnadas de un olor fuerte y persistente que puede tardar días en desaparecer. Aunque ventilar es fundamental, los expertos en limpieza aseguran que existen métodos adicionales y efectivos para neutralizar estos aromas y mantener la vivienda con un aire fresco.

1. Ventilación estratégica

Abrir ventanas y puertas mientras se cocina y después de terminar ayuda a que el aire circule, reduciendo la concentración de olor. Usar extractores de cocina o ventiladores acelera el proceso.

2. Bicarbonato de sodio

Este producto económico es ideal para absorber olores. Se puede colocar en recipientes abiertos cerca de la zona donde se cocina o espolvorear una pequeña cantidad sobre superficies cercanas para neutralizar la grasa y el olor.

3. Vinagre blanco

El vinagre actúa como neutralizador natural. Hervir una mezcla de vinagre y agua durante unos minutos o colocar un recipiente con vinagre cerca de la cocina ayuda a reducir los olores de fritura.

4. Café molido

El café no solo huele bien, sino que también absorbe aromas. Colocar café molido en recipientes pequeños alrededor de la cocina o el salón puede contribuir a eliminar los malos olores.

5. Limón y especias aromáticas

Hervir rodajas de limón con canela o clavos de olor genera un aroma agradable que sustituye los olores de la fritura. También se puede frotar limón sobre superficies metálicas o de madera para neutralizar la grasa.

Los especialistas recuerdan que la prevención es clave: cubrir los alimentos mientras se fríen y limpiar sartenes y superficies inmediatamente después de cocinar ayuda a minimizar la propagación del olor. Con estos sencillos pasos, cualquier cocina puede volver a oler limpia y fresca en poco tiempo.