¿Huele la casa a fritura? 5 maneras de eliminar los olores persistentes
Con estos sencillos pasos, cualquier cocina puede volver a oler limpia y fresca en poco tiempo
Después de cocinar frituras, muchas casas quedan impregnadas de un olor fuerte y persistente que puede tardar días en desaparecer. Aunque ventilar es fundamental, los expertos en limpieza aseguran que existen métodos adicionales y efectivos para neutralizar estos aromas y mantener la vivienda con un aire fresco.
1. Ventilación estratégica
Abrir ventanas y puertas mientras se cocina y después de terminar ayuda a que el aire circule, reduciendo la concentración de olor. Usar extractores de cocina o ventiladores acelera el proceso.
2. Bicarbonato de sodio
Este producto económico es ideal para absorber olores. Se puede colocar en recipientes abiertos cerca de la zona donde se cocina o espolvorear una pequeña cantidad sobre superficies cercanas para neutralizar la grasa y el olor.
3. Vinagre blanco
El vinagre actúa como neutralizador natural. Hervir una mezcla de vinagre y agua durante unos minutos o colocar un recipiente con vinagre cerca de la cocina ayuda a reducir los olores de fritura.
4. Café molido
El café no solo huele bien, sino que también absorbe aromas. Colocar café molido en recipientes pequeños alrededor de la cocina o el salón puede contribuir a eliminar los malos olores.
5. Limón y especias aromáticas
Hervir rodajas de limón con canela o clavos de olor genera un aroma agradable que sustituye los olores de la fritura. También se puede frotar limón sobre superficies metálicas o de madera para neutralizar la grasa.
Los especialistas recuerdan que la prevención es clave: cubrir los alimentos mientras se fríen y limpiar sartenes y superficies inmediatamente después de cocinar ayuda a minimizar la propagación del olor. Con estos sencillos pasos, cualquier cocina puede volver a oler limpia y fresca en poco tiempo.
