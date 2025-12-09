Directo
Huelga de médicos en España contra la reforma del Estatuto Marco de Mónica García, en directo: protestas y reacciones
La profesión médica al completo está llamada a la huelga de 4 días contra el Estatuto Marco que comienza hoy
La huelga de la profesión médica contra el EstatutoMarco de Mónica García, es la muestra más evidente del resultado de su papel como ministra en los últimos años. Su mayor logro hasta la fecha ha sido el de conseguir que todas las profesiones sanitarias se unan frente a un objetivo común: el de acabar con un texto que no solo no mejora, sino que empeora sus condiciones laborales.
Huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco de Mónica García, en directo
Huelga de médicos en Madrid
En Madrid, la huelga arrancará con una manifestación este martes a las 10 horas, que comenzará en el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad.
El hartazgo en la Sanidad española
La incompetencia y el sectarismo ideológico de una ministra de extrema izquierda como Mónica García ha servido de catalizador para una revuelta de la Sanidad española que ha concitado el unánime apoyo de todos los sindicatos y asociaciones profesionales del sector y que augura un largo periodo de inestabilidad y conflicto
Mónica García, la peor ministra de Sanidad
No tengo criterio para valorarla como médico, pero los datos objetivos muestran que es la peor ministra de Sanidad de la democracia. Ha demostrado que es una activista radical que está obsesionada con Ayuso. Es la consecuencia de esa soberbia que le caracteriza y que es característica de los pijoprogres. No puede entender que le derrotará en las urnas y que, además, sea una magnífica presidenta muy querida por la gran mayoría de los madrileños. No hay más que ver el resultado en las urnas y las encuestas. Esa obsesión es consustancial al sanchismo y sus aliados, aunque también es una baza para la receptora de esos ataques constantes. Los excesos siempre son malos y en política se pagan en las urnas. Me imagino que su trayectoria como sindicalista y no haber destacado en su profesión es otro factor que explica su virulencia contra el sistema sanitario madrileño, que es uno de los mejores de Europa.
Huelga de médicos en España: fechas, duración y qué medidas proponen al Ministerio de Sanidad
Las organizaciones y los sindicatos se concentrarán por toda España para reclamar cambios en el Estatuto Marco. Y es que el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud es completamente contrario a las exigencias de los sanitarios, que reclaman una renovación del mismo.
Cuatro días repletos de concentraciones
Los sindicatos autonómicos, incluso los que forman parte de CESM, han tenido libertad para convocar las acciones que considerasen oportunas en sus respectivos territorios, de manera que hay quienes se movilizan los 4 días, quienes eligen dos o quienes se centran en un gran acto.
En este sentido, la mayoría de ellos quieren coincidir en concentraciones el jueves 11 de diciembre, bien en los centros asistenciales o frente a delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.
El comodín de las autonomías
Otra de las estrategias manidas de Mónica García ha sido la de tirar balones fuera tratando de cargar la responsabilidad de acometer las mejoras demandas por los sanitarios en la reforma del Estatuto Marco a las comunidades autónomas. "Sanidad considera que ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, articulando un marco común sin invadir competencias ajenas", señala el comunicado hecho público por el ministerio el viernes.
Ante esto, varios gobiernos autonómicos ya han dejado claro que no están dispuestos a que les usen de disculpa. El consejero de Sanidad de Murcia, Juan José Pedreño, manifestó el domingo que "lo más sensato que puede hacer el Ministerio de Sanidad es retirar este texto que han diseñado sin rigor y sin diálogo o consenso con los interesados".
Pedreño lamentó también que sea el propio Ministerio de Sanidad "el que ha generado el mayor conflicto sanitario de los últimos años con este borrador, prometiendo mejoras económicas a los profesionales, sin dotación financiera y presupuestaria y ahora pretende trasladar el problema a las comunidades autónomas".
"La huelga es una mala noticia para todos: pacientes, ciudadanos y profesionales, porque se van a generar cancelaciones y retrasos, fruto de la política errática, irresponsable y sectaria del Gobierno de España", indicó el consejero.
De activista cómplice a política pragmática
"El ministerio nunca nos ha tomado en serio, negándose a recibirnos hasta que tuvimos que denunciarlos por su negativa. Ya desde esas primeras reuniones adoptaron una actitud dilatoria y de mero trámite. Apostaban, sin duda, por el fracaso de nuestra movilización, y esta actitud solo cambió ante el éxito masivo de las huelgas y manifestaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, las propuestas de supuestas mejoras que nos hicieron llegar desde el ministerio siempre fueron vagas e insuficientes", explicaron desde la CESM.
"Sanidad ha optado por ignorarnos. Ha negociado su nuevo Estatuto Marco en la mesa del Ámbito, en la que nuestra presencia es prácticamente nula. Nadie en su sano juicio pretendería reformar el marco estatutario sin contar con los médicos, pero eso es lo que ha hecho la ministra Mónica García, que pasó en un día de activista cómplice a política pragmática. No existe metamorfosis más rápida que la que opera un sillón ministerial", añaden.
"O tragábamos o perdemos todo"
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que junto con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) integra el Comité de Huelga contra el Estatuto Marco y convoca la huelga, la tercera en los últimos seis meses, denuncia que "Sanidad recupera las primeras versiones del texto y elimina todas las pequeñas mejoras introducidas en la negociación con el Comité de Huelga. Ya nos advirtieron de que o tragamos con lo que se nos ofrece o lo perdemos todo. Esto es lo que nos espera con esta ministra y esta es la forma que tienen de negociar con el colectivo médico", señalaron en un comunicado.
Fátima Matute tilda de "disparate" el Estatuto Marco de Sanidad
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, tildó este lunes de "disparate" el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y acusó a Mónica García, de "mentir" y "señalar" a las comunidades autónomas.
"Es un Estatuto Marco lesivo-regresivo, el Estatuto Marco había que modificarlo porque lleva 20 años vigente y evidentemente la asistencia ha cambiado y entonces ella (Mónica García) lo que hace es sacar cosas de los cajones en el Ministerio para hacer ver que hace cosas, pero el problema es que le falta el saber cómo hay que trabajar y el procedimiento", afirmó la consejera en una entrevista en 'esRadio', recogida por Ep
La consejera valoró que este borrador de Estatuto Marco "confunde legislación" y "no deja horas de descanso suficientes". "Crea un Estatuto Marco que es un disparate y encima crea falsas expectativas porque ni ha tasado nada con Función Pública, ni ha tasado nada con el Ministerio de Hacienda y, desde luego, no ha tasado nada con las comunidades autónomas porque miente", criticó.
Mónica García se venga de los médicos y elimina del Estatuto Marco las mejoras prometidas
CESM asegura que el último borrador no incluye los "vagos" avances que Sanidad había introducido en la negociación con el Comité de Huelga. "Ya nos advirtieron de que o tragamos con lo que se nos ofrece o lo perdemos todo", señalan
Los sindicatos que integran la mesa de negociación también han convocado una huelga indefinida en enero
Esta nueva huelga de médicos y facultativos llega pocos días después de que los sindicatos que integran la mesa de negociación del Estatuto Marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado, por su parte, una huelga indefinida que se celebrará todos los martes a partir del 27 de enero.
Los sindicatos señalaron que, tras casi tres años de negociación, el Ministerio dirigido por Mónica García no tiene intención de pactar un texto que beneficie a todo el personal estatutario "sin excepciones ni discriminaciones entre colectivos profesionales".
Los sindicatos explicaron que, ante la falta de avances por parte del Ministerio, no les ha quedado otra opción que convocar la huelga, con el objetivo de presionar para alcanzar un Estatuto Marco que defienda los interees de todos los trabajadores y trabajadoras del SNS. Señalaron que la ministra de Sanidad ha hecho “oídos sordos” a las demandas planteadas y criticaron que haya afirmado públicamente que el texto del Estatuto está negociado en un 99%, lo que consideran “lejos de la realidad”.
Comienza la huelga médica contra el Estatuto Marco de Mónica García
Médicos de toda España están llamados a secundar, desde mañana, cuatro días de huelga consecutivos en la que supone la tercera rebelión de batas blancas desde junio para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido mantener sus protestas porque insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.
