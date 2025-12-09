Huelga de médicos en España contra la reforma del Estatuto Marco de Mónica García, en directo: protestas y reacciones

No tengo criterio para valorarla como médico, pero los datos objetivos muestran que es la peor ministra de Sanidad de la democracia. Ha demostrado que es una activista radical que está obsesionada con Ayuso. Es la consecuencia de esa soberbia que le caracteriza y que es característica de los pijoprogres. No puede entender que le derrotará en las urnas y que, además, sea una magnífica presidenta muy querida por la gran mayoría de los madrileños. No hay más que ver el resultado en las urnas y las encuestas. Esa obsesión es consustancial al sanchismo y sus aliados, aunque también es una baza para la receptora de esos ataques constantes. Los excesos siempre son malos y en política se pagan en las urnas. Me imagino que su trayectoria como sindicalista y no haber destacado en su profesión es otro factor que explica su virulencia contra el sistema sanitario madrileño, que es uno de los mejores de Europa.

