Humanos y golden retriever poseen rasgos genéticos comunes

El concepto «personalidad de golden retriever» se ha popularizado en redes sociales, y hace referencia a esas personas con rasgos muy parecidos a los que caracterizan a esta raza de perros de origen escocés conocida por su temperamento amigable, leal e inteligente. Ahora, un estudio da base científica a esta afirmación, ya que investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) señalan que ambos están impulsados por los mismos genes.

El trabajo ofrece asimismo una ventana a las emociones caninas, y revela por qué algunos de estos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos que otros.

La investigación es la primera en mostrar que genes específicos vinculados al comportamiento canino también están asociados con rasgos como la ansiedad, la depresión y la inteligencia en las personas, informa Servimedia.

El equipo analizó el código genético en muestras de sangre de 1.300 golden retriever de tres a siete años y lo comparó con los rasgos de comportamiento de cada perro, evaluados mediante un cuestionario a sus dueños. Esto reveló genes que subyacen a rasgos como la adiestrabilidad, el nivel de energía, el miedo a los extraños y la agresividad hacia otros perros.

Al comparar sus hallazgos con un análisis similar en humanos, el equipo descubrió que 12 de los genes de esta raza de perros que identificaron también subyacen a los rasgos de comportamiento y las emociones humanas.

«Los hallazgos son realmente impactantes: proporcionan evidencia sólida de que humanos y golden retriever comparten raíces genéticas para su comportamiento. Los genes que identificamos influyen con frecuencia en los estados emocionales y el comportamiento de ambas especies», según Eleanor Raffan, investigadora del Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de la Universidad de Cambridge.

Un gen, PTPN1, fue vinculado a la agresión hacia otros perros en los golden retriever, y también está asociado con la inteligencia y la depresión en los humanos.

Otra variación genética, detectada en los golden que temen a otros perros, también influye en si los humanos tienden a preocuparse demasiado tiempo tras una situación embarazosa o si tienen un alto rendimiento educativo.

«Estos resultados muestran que la genética rige el comportamiento, lo que predispone a algunos perros a encontrar el mundo estresante. Si sus experiencias vitales agravan esto, podrían actuar de maneras que interpretamos como mal comportamiento, cuando en realidad están angustiados» indica Enoch Alex, del Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de Cambridge.

El estudio demostró que la adiestrabilidad de esta raza está asociada a un gen (ROMO1), que en los humanos está vinculado a la inteligencia y la sensibilidad emocional. Los hallazgos también podrían tener implicaciones para la atención veterinaria: comprender que un comportamiento como el miedo en un golden retriever, por ejemplo, está impulsado por un gen vinculado con la ansiedad humana implica que un medicamento para reducir la ansiedad podría ayudar.

«Si su golden retriever se esconde tras el sofá cada vez que suena el timbre, tal vez pueda sentir un poco más de empatía si sabe que están genéticamente impulsados a sentirse sensibles y ansiosos», apunta Anna Morros-Nuevo, investigadora del Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de Cambridge.