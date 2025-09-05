La idea viral para convertir frascos vacíos en especieros DIY y darle un toque creativo a tu cocina

Cada vez más personas buscan maneras de reciclar y reutilizar objetos cotidianos, no solo para cuidar el medio ambiente, sino también para ahorrar dinero y dar un toque personal a sus espacios. En este contexto, un video de TikTok se ha vuelto viral al enseñar cómo convertir frascos vacíos -como los de salsa para pasta o mermelada- en especieros DIY que combinan funcionalidad y estética.

El truco ha conquistado a miles de usuarios porque es económico, fácil de hacer y permite tener una cocina mucho más ordenada sin necesidad de comprar costosos organizadores.

Paso a paso para crear tus especieros DIY

Limpieza del frasco

Lava bien los frascos para eliminar cualquier resto de comida y retira las etiquetas originales. Un truco es dejarlos en agua caliente con un poco de jabón: esto ayuda a que el papel y el pegamento salgan con facilidad.

Pintar las tapas

Cuando los frascos estén secos, pinta las tapas con un color neutro, como negro o blanco. Esto no solo unifica el diseño, sino que también les da un acabado elegante y moderno.

Añadir las etiquetas

El creador del video utiliza etiquetas diseñadas por él mismo, pero también pueden comprarse en Amazon o tiendas especializadas. Lo importante es que tengan el nombre de cada especia para mantener todo organizado y fácil de identificar.

Rellenar con las especias

Por último, coloca las especias en cada frasco y ciérralos bien. El resultado es un especiero totalmente personalizado, económico y con un aspecto digno de revista de decoración.

Una tendencia que llegó para quedarse

Más allá de la estética, esta idea conecta con la tendencia creciente del orden y la organización en casa, popularizada por figuras como Marie Kondo. Tener los ingredientes bien clasificados no solo ahorra tiempo al cocinar, sino que también hace que la cocina se vea más limpia y armoniosa.

Además, reutilizar frascos vacíos reduce el desperdicio y ofrece la satisfacción de crear algo con tus propias manos, un valor cada vez más apreciado en la decoración del hogar.