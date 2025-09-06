¿Sin ideas para la cena? La solución de Mercadona es este preparado que triunfa por su precio

Mercadona, la reconocida cadena de supermercados valenciana, vuelve a ser el centro de todas las miradas con un ingenioso producto congelado de su marca Hacendado. Este hallazgo culinario simplifica enormemente la preparación de platos mexicanos en casa, ofreciendo un preparado ya listo para rellenar fajitas. Sin duda, su formidable relación calidad-precio y su asombrosa facilidad de uso lo han consolidado como un artículo imprescindible para muchos consumidores, que lo buscan recurrentemente en sus lineales.

Este práctico paquete, disponible por un coste de 1,95 euros, alberga 300 gramos de una mezcla ya lista para usar. En su interior, los clientes de Mercadona descubrirán unas sabrosas tiras de pollo, junto a pimientos de diversos colores cortados en juliana y cebolla finamente picada. Esta combinación, cuidadosamente elaborada, proporciona una base sabrosa y muy equilibrada.

Además, el envase no olvida un detalle importante: incluye un sazonador específico que potencia el perfil de sabor de la preparación, dotándola de ese toque inconfundible y tan característico de la gastronomía Tex-Mex.

Múltiples opciones culinarias con un solo producto

Uno de los puntos más destacados de este producto es, sin duda, su asombrosa sencillez en la cocina. No exige descongelación previa alguna, lo que representa un ahorro de tiempo considerable para cualquier hogar. Basta con saltear el contenido directamente en una sartén bien caliente durante escasos minutos. De hecho, permite tener a punto un relleno completo y delicioso en menos de diez minutos, una ventaja importante para aquellos que buscan soluciones rápidas sin sacrificar el buen gusto. Esta facilidad se suma a la estrategia de Mercadona de ofrecer soluciones prácticas en la cocina, tal como lo demuestra con otros productos que eliminan la necesidad de marinar o adobar y mantienen un excelente precio.

Por otro lado, la versatilidad de este preparado de Hacendado se erige como otro de sus grandes atractivos. Aunque ha sido concebido principalmente para dos raciones completas de fajitas, su aplicación no se limita en absoluto a esta única elaboración. Este producto resulta igualmente apto para rellenar tacos, burritos o quesadillas, o incluso como un acompañamiento perfecto para nachos. También puede funcionar como una base práctica y sabrosa para otros platos del día a día, abriendo así un abanico de posibilidades culinarias.

En este sentido, la respuesta de los consumidores no se ha hecho esperar, siendo positiva y consolidando este artículo como una de las opciones más valoradas dentro del ya de por sí amplio surtido de congelados de Mercadona. Su equilibrada combinación de rapidez en la elaboración, un precio ajustado y la posibilidad de disfrutar de un plato con marcadas influencias internacionales sin mayores complicaciones, lo posiciona como un verdadero aliado culinario para las familias y para aquellas personas que valoran la eficiencia y el buen sabor en sus comidas diarias.