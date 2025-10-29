La Iglesia y Moncloa negocian otra vía para indemnizar a todas las víctimas de abusos

Tras varios años de guerra abierta desde el Gobierno contra los obispos por la crisis de los abusos sexuales, el conflicto podría llegar a su fin. Al menos así se deduce de la reunión técnica mantenida este miércoles entre representantes eclesiales y gubernamentales en Moncloa. Según ha adelantado la revista «Vida Nueva», estarían explorando una nueva vía para indemnizar a las víctimas de la pederastia que han rechazado ser evaluadas por la comisión independiente de reparación integral creada hace un año por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos.

Aunque el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños está tutelando este nuevo plan, no ha podido asistir al encuentro, pero ha dado el visto bueno a que su equipo siga trabajando en esta dirección. De hecho, está previsto que el Ejecutivo haga llegar en los próximos días un borrador de propuesta al Episcopado para que sea aprobado en la Asamblea Plenaria que se celebra a mediados de noviembre.

Esta vía alternativa para atender a las víctimas cuyo caso ha prescrito o su abusador ha fallecido estaría supervisada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que contaría tanto con el beneplácito de la Iglesia como de las víctimas y del propio Gobierno. A pesar de que ya son un centenar las que han acudido al equipo de profesionales designado por la Iglesia que están baremando cada expediente, tanto los obispos como las congregaciones serían conscientes de que el Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abuso, conocido como Priva, que ha despertado suspicacias entre algunos supervivientes. Es por ello que han mostrado su disposición a explorar esta otra vía que pudiera generar más confianza en el colectivo y en la que se lleva trabajando desde marzo.