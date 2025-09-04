IKEA lanza la alternativa moderna que veremos en los hogares en 2026

La búsqueda de soluciones prácticas y económicas para mantener la casa fresca sin depender en exceso del aire acondicionado se ha vuelto una prioridad en muchos hogares. Consciente de esta necesidad, IKEA acaba de anunciar un nuevo modelo de estor que promete marcar tendencia en la decoración y el confort doméstico a partir de 2026.

Se trata de 'FRIDANS', un estor de oscurecimiento diseñado para bloquear tanto la entrada de luz como de calor, ofreciendo un alivio inmediato frente a las altas temperaturas. Fabricado en poliéster 100%, el tejido opaco está compuesto por varias capas que actúan como barrera térmica, manteniendo la temperatura interior más estable.

FRIDANS estor IKEA

Si bien las cortinas y los estores tradicionales han sido la opción habitual para tamizar la luz, su eficacia térmica muchas veces deja que desear. Con FRIDANS, la cadena sueca apuesta por una combinación de funcionalidad, estética y eficiencia energética.

Instalación sencilla y rápida

Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de montaje. A diferencia de otros sistemas que requieren herramientas o taladros, este estor puede instalarse en cuestión de minutos.

El estor no solo protege en verano. Durante el invierno, su capacidad aislante evita la pérdida de calor a través de las ventanas, lo que puede traducirse en un consumo menor de calefacción. Esta doble función lo convierte en un recurso interesante para quienes desean optimizar su vivienda bajo criterios de ahorro energético y sostenibilidad.