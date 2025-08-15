Acceso

Las imágenes de la tragedia: así han quedado los pueblos arrasados por los incendios

Galicia, Castilla y León, Asturias, Madrid... el fuego deja un reguero de desolación

Page pide "prudencia" y "humildad" ante los incendios: "La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño"
IncendioEuropa Press
La tragedia de los incendios sacude España. Al menos tres personas muertas, decenas de heridos, entre ellos cuatro miembros de la UME, y más de 110.000 hectáreas arrasadas por las llamas, es el trágico balance de este viernes sobre los fuegos que asolan nuestro país.

Muchos vecinos han visto cómo las llamas devoraban sus pueblos sin poder hacer nada para salvar sus pertenencias y, sobre todo, sus recuerdos.

Aquí publicamos algunas de las imágenes más impactantes de cómo han quedado algunas poblaciones tras los incendios.

Se levanta el confinamiento de más de 200 personas en Galicia y se mantiene para 120
Se levanta el confinamiento de más de 200 personas en Galicia y se mantiene para 120Brais LorenzoAgencia EFE
La superficie quemada en Ourense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo
La superficie quemada en Ourense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo
La superficie quemada en Ourense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo
La superficie quemada en Ourense supera las 31.000 hectáreas, con Chandrexa como principal foco activo
Incendio en Quintana y Congosto (León)
Incendio en Palacios de Jamuz (León)
Unas 32.000 hectáreas quemadas y 320 personas confinadas por los incendios en Galicia
Cuatro de los heridos en los incendios en León y Zamora continúan en estado crítico
Muere un segundo varón que resultó herido con quemaduras en los incendios en León
Incendio en Palacios de Jamuz (León)
Sucesos.- Nuevos desalojos en León por el avance del incendio forestal de Molezuelas-Castrocalbón
