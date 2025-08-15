Las imágenes de la tragedia: así han quedado los pueblos arrasados por los incendios

La tragedia de los incendios sacude España. Al menos tres personas muertas, decenas de heridos, entre ellos cuatro miembros de la UME, y más de 110.000 hectáreas arrasadas por las llamas, es el trágico balance de este viernes sobre los fuegos que asolan nuestro país.

Muchos vecinos han visto cómo las llamas devoraban sus pueblos sin poder hacer nada para salvar sus pertenencias y, sobre todo, sus recuerdos.

Aquí publicamos algunas de las imágenes más impactantes de cómo han quedado algunas poblaciones tras los incendios.

