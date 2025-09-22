El incendio declarado en Cuacos obliga a cerrar la carretera entre el Monasterio de Yuste y Garganta

Un incendio forestal declarado en la madrugada de este domingo en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres) mantiene en alerta a las autoridades y ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad, al encontrarse próximo a la carretera EX-391, que une el Real Monasterio de Yuste con Garganta la Olla. La vía ha sido cortada por precaución, según ha informado la Guardia Civil.

En la extinción del fuego trabajan catorce unidades de bomberos forestales terrestres del Plan Infoex, dos agentes del Medio Natural, dos técnicos de extinción y una maquinaria pesada, sumando un total de 81 efectivos, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El alcalde de Cuacos de Yuste, José María Hernández, ha señalado en sus redes sociales que durante esta madrugada el fuerte viento avivó el foco activo en la vaguada entre Cuacos y Garganta la Olla formando una "importante cresta de llamas" a ambos lados de la carretera.

Además, ha informado de la aparición de otro pequeño foco, separado del anterior, en dirección a Jaraíz de la Vera, "que podría coincidir con el paraje de Las Tranchas, también en el término municipal de Cuacos".

Desactivan el nivel 1 en Talayuela y se declara otra incendio en un pinar de Cuacos Guardia Civil / Ministerio del Interior Agencia EFE

Hernández ha apuntado que un equipo de bomberos del SEPEI se ha desplazado al Monasterio de Yuste como medida de prevención, mientras que la maquinaria pesada trabaja en la creación de "cortafuegos estratégicos". Por el momento, no ha sido necesario evacuar a ningún vecino, aunque se mantiene un contacto permanente con los residentes de viviendas aisladas.

Fuego en Navalmoral de la Mata

Este incendio no es único activo en la comarca de La Vera. Durante la tarde del domingo se declaró otro fuego en Valverde de La Vera (Cáceres), que obligó también a activar el nivel 1 del Plan Infoex, aunque fue desactivado a la 1:10 horas de la madrugada de este lunes. Este incendio ha afectado a unas 600 hectáreas de vegetación de alta montaña.

Además, sobre las 3:30 horas se iniciaba un nuevo incendio en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde también se ha activado el nivel 1 de peligrosidad. En este último intervienen dos unidades terrestres de bomberos forestales, medios del SEPEI y un agente del Medio Natural.