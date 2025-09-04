Incendio en el Hospital Valdecilla de Santander: un herido y ocho asistidos por inhalación de humo

Una persona ha resultado herida y ocho han tenido que ser atendidas en el Hospital Marqués Valdecilla de Santander a consecuencia de un incendio que se produjo en una habitación de este centro hospitalario.

Según informa en un comunicado el Gobierno de Cantabria, durante la pasada madrugada se ha producido un conato de incendio en una habitación individual de la sexta planta del edificio 2 de Noviembre del hospital, al prenderse fuego el colchón de una cama.

Un hombre de 57 años que estaba hospitalizado en la habitación afectada presenta una quemadura de tercer grado en aproximadamente el 5 % de la superficie corporal y síntomas derivados de la inhalación de humo. Además, otras ocho personas —tres profesionales de la unidad, tres efectivos del servicio de seguridad, un paciente hospitalizado y un acompañante, recibieron atención médica por inhalación de humo, todos ellos con pronóstico leve.

En estos momentos, tan solo permanecen en el Servicio de Urgencias tres de los afectados: el paciente que estaba en la habitación donde se ha originado el incendio, un segundo paciente que estaba ingresado y colaboró en el desalojo de la habitación y un guardia de seguridad.

El incidente fue controlado de inmediato gracias a la rápida y coordinada intervención del personal sanitario y de seguridad del centro. Los daños materiales limitaron a la habitación afectada, aunque la intensa humareda obligó a reubicar temporalmente a once pacientes en otras unidades de hospitalización. Una vez desactivada la alerta y verificada la calidad del aire por parte del cuerpo de bomberos, los pacientes pudieron regresar a sus habitaciones.