Extremadura
Incendio de Jarilla: dos focos avanzan hacia el Jerte y Salamanca, con 500 efectivos trabajando en la zona
Ningún municipio de Extremadura permanece confinado. Continúan evacuados vecinos de casas aisladas en Jerte, Tornavacas, Cabezuela y Hervás
El incendio de Jarilla (Cáceres), que ya ha arrasado más de 15.500 hectáreas, presenta desde esta madrugada dos frentes activos. Uno avanza hacia el norte y ya ha entrado en la provincia de Salamanca. El otro se dirige al noroeste hacia Jerte y Tornavacas.
En la zona trabajan 26 medios aéreos y medio millar de efectivos terrestres, apoyados por maquinaria pesada y recursos procedentes de Alemania, Eslovaquia, seis comunidades autónomas, la Junta de Extremadura, UME, Ministerio de Transición Ecológica y de otras administraciones.
Unidades de la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil respaldan un día más este dispositivo. Está previsto que el consejero de Presidencia del Ejecutivo extremeño, Abel Bautista, informe a lo largo de esta mañana de la evolución del incendio.
Actualmente, ningún municipio está confinado. Tras el regreso a sus casas este martes de los 200 vecinos de Rebollar, sólo permanecen evacuados vecinos de casas aisladas de varios municipios.
Es el caso de viviendas aisladas de la zona norte periurbana de Hervás, y de Jerte, Tornavacas y Cabezuela del Valle.
