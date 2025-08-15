Incendios activos en España, en directo: focos activos, carreteras cortadas y última hora en León, Galicia, Extremadura, Zamora..

La Junta de Extremadura informa que actualmente hay seis incendios forestales activos en la región, destacando el de Pallares (Badajoz) con 2.500 hectáreas afectadas, donde se ha desplegado una sección de la UME para reforzar las labores de extinción. La presidenta regional, María Guardiola, ha confirmado la evacuación de 40 personas y el uso del sistema ES-Alert para confinar Villagarcía de la Torre como medida preventiva.

En el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado 4.600 hectáreas, se mantienen las evacuaciones en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, así como el confinamiento en Oliva de Plasencia. Un total de 305 personas están alojadas en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia, mientras que 27 personas vulnerables han sido trasladadas a residencias en Plasencia y Baños de Montemayor.