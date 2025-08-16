Incendios activos en España, en directo: focos activos, evacuados, heridos, trenes sin servicio, hectáreas quemadas...

Asturias cerró el viernes con cinco incendios forestales activos, entre ellos uno en Genestoso y otro en Somiedo, dos lenguas del fuego originado en León, mientras que cuenta con otros cuatro controlados y uno estabilizado, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

En el dispositivo de extinción trabaja personal de Bomberos del SEPA, efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y de la UME, además de agentes del Medio Natural.

En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, continúa el dispositivo con efectivos de la BRIF de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor.

Este incendio proviene de otro de León que afecta ahora mismo también a Somiedo, donde trabajan efectivos de bomberos, una empresa forestal y la BRIF.