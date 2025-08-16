España arde
Incendios activos en España, en directo: focos activos, evacuados, heridos, trenes sin servicio, hectáreas quemadas...
Octavo día de fuego en España: los incendios siguen sin dar tregua al país
Galicia ha registrado el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas ya en Chandrexa de Queixa y Vilariño, que son un único fuego. Además, cuatro brigadistas de la UME resultaron heridos combatiendo el fuego en el incendio de Yeres (León), trasladándose a todos a un hospital, aunque su pronóstico y evolución es favorable. Hoy sábado la ola de calor seguirá golpeando España, con temperaturas récord, con lo que el riesgo de incendio seguirá siendo extremo. Cataluña, por ejemplo, cierra este sábado sus parques naturales.
Última hora de los incendios en España
Cataluña cierra 11 parques naturales durante cuatro días por riesgo extremo de incendios
La Generalitat ha cerrado desde las 08:00 h de este sábado el acceso a once parques naturales catalanes debido al nivel 4 de "peligro extremo" del Plan Alfa, vigente hasta el martes 19 de agosto a las 00:00 h. La medida afecta a espacios protegidos como el Cap de Creus, Els Ports, Montsant y Prades, entre otros, en 126 municipios de 13 comarcas.
Asturias cerró el viernes con cinco incendios activos
Asturias cerró el viernes con cinco incendios forestales activos, entre ellos uno en Genestoso y otro en Somiedo, dos lenguas del fuego originado en León, mientras que cuenta con otros cuatro controlados y uno estabilizado, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).
En el dispositivo de extinción trabaja personal de Bomberos del SEPA, efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y de la UME, además de agentes del Medio Natural.
En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, continúa el dispositivo con efectivos de la BRIF de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor.
Este incendio proviene de otro de León que afecta ahora mismo también a Somiedo, donde trabajan efectivos de bomberos, una empresa forestal y la BRIF.
Los heridos de la UME en León evolucionan de manera positiva: uno de ellos recibe el alta
Los cuatro heridos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un incendio en Yeres, en la provincia de León, evolucionan de manera positiva y uno de ellos ya ha sido dado de alta, según ha informado la Subdelegación de Gobierno de León.
Otros dos de los militares afectados tienen heridas leves y el tercero se está evaluando su situación, "pero no reviste gravedad", de acuerdo con la información actualizada. El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.
Dónde está actuando la UME
La Unidad Militar de Emergencia (UME) tiene desplegados actualmente a 3.400 militares para hacer frente a los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas en España, 1.400 de ellos en ataque directo y los otros 2.000 en misiones de apoyo.
Según ha informado la Unidad Militar de Emergencias a través de la red social X, también se han desplegado 450 medios para hacer frente a los incendios.
Los incendios forestales con intervención de la UME actualmente son los de Cangas del Narcea (Asturias), Somiedo (Asturias), Yeres (León), Molezuelas (Zamora), El Payo (Zamora), Chandrexa De Queixa (Ourense), Maceda (Ourense), Oimbra (Ourense), A Mezquita (Ourense), Larouco (Ourense), Jarilla (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Teresa De Cofrentes (Valencia).
España sigue ardiendo por octavo día consecutivo
Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias... El fuego no da tregua por octavo día consecutivo.
En Ourense, el incendio de Chandrexa ya es el más voraz de la historia de la comunidad autónoma gallega, con más de 11.000 hectáreas calcinadas. El de Oímbra, activo al mismo tiempo, ha quemado ya 8.000.
El fuego ha obligado a mantener interrumpido el servicio de ferrocarril entre Galicia y Madrid y además el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que es probable que no se retome este sábado, marcando el hito de que nunca había estado cerrado tres días consecutivos una línea férrea en España.
En Extremadura, el incendio de Jarilla ha arrasado 4.600 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, pero los vecinos de municipios cercanos han podido ya volver a casa. Valencia ha visto al fin estabilizado el incendio forestal de Teresa de Cofrentes, que ha afectado a 504 hectáreas.
