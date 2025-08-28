Incendios en Castilla y León y Galicia, en directo hoy: focos activos y última hora

Los Reyes visitan este jueves en Galicia diversas zonas alcanzadas por los incendios forestales en los municipios ourensanos de Verín, Cualedro y Monterrei y se reúnen con alcaldes y otras autoridades, así como personas afectadas por estos fuegos, desde ganaderos a vecinos.

La visita a Galicia forma parte del recorrido que sus majestades están haciendo estos días por las zonas más afectadas por la oleada de incendios en España de este verano, que este miércoles les ha llevado a Castilla y León y el viernes, a Extremadura.