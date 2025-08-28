Directo
Incendios en Castilla y León y Galicia, en directo hoy: focos activos y última hora
Sigue en directo cómo van los incendios en España: fuegos activos, evacuados y superficie arrasada por las llamas
Trece incendios forestales se mantienen en Situación Operativa 2, en estado de alerta por riesgo alto. Aunque la evolución general es positiva, la situación sigue siendo desfavorable en la provincia de Lugo y crítica en León, donde el fuego en la zona de Fasgar continúa fuera de control. La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado que las buenas condiciones meteorológicas ofrecerán este jueves una oportunidad para acabar con los fuegos. En paralelo, los Reyes visitan en Galicia diversas zonas afectadas por los incendios ,en los municipios ourensanos de Verín, Cualedro y Monterrei. Allí se reunirán con alcaldes, vecinos, ganaderos y otras autoridades locales para conocer de primera mano los daños provocados por los fuegos.
Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia
Los incendios forestales aún dejan intransitables 3 vías secundarias en zonas de Castilla y León:
Marlaska informa en el Senado sobre las medidas adoptadas ante la grave situación de incendios forestales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informa este jueves en el Senado, a petición del PP, sobre las medidas adoptadas por su departamento la grave situación de incendios forestales que afectan a distintos territorios del país y que han motivado la activación de fases de preemergencia y emergencia en varias comunidades autónomas.
Los Reyes visitan en Galicia diversas zonas alcanzadas por los incendios forestales
Los Reyes visitan este jueves en Galicia diversas zonas alcanzadas por los incendios forestales en los municipios ourensanos de Verín, Cualedro y Monterrei y se reúnen con alcaldes y otras autoridades, así como personas afectadas por estos fuegos, desde ganaderos a vecinos.
La visita a Galicia forma parte del recorrido que sus majestades están haciendo estos días por las zonas más afectadas por la oleada de incendios en España de este verano, que este miércoles les ha llevado a Castilla y León y el viernes, a Extremadura.
Los trece incendios forestales se mantienen en estado de alerta con riesgo alto
Trece incendios forestales se mantienen en Situación Operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto, y la evolución general es positiva, aunque en la provincia de Lugo la situación es desfavorable y en León, el fuego de Fasgar continuará sin control.
Las buenas condiciones meteorológicas ofrecerán este jueves una oportunidad para acabar con los fuegos, dijo ayer la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, durante la reunión diaria del Comité Estatal de Coordinación (Cecod).
