Incendios en España, en directo: focos activos, evacuados, heridos y hectáreas quemadas
Los incendios forestales siguen castigando el noroeste de España y de forma especial en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Un bombero ha muerto en León, lo que eleva a cuatro el número de víctimas mortales en esta oleada de fuegos
Los incendios forestales siguen devorando el campo y el monte del noroeste peninsular y el fuego amenaza ya el parque natural de los Picos de Europa, mientras que las llamas siguen sumando hectáreas quemadas en Galicia y Extremadura. Los fuegos activos en Ourense han elevado a 58.500 las hectáreas calcinadas, el incendio de Jarilla ha consumido 11.000 hectáreas de tierras extremeñas y en León los incendios mantienen desalojadas a 2.000 personas. La muerte de un bombero al volcar la autobomba que conducía en las labores de extinción del incendio de Yeres (León), en el que otro resultó herido, ha elevado a cuatro las víctimas mortales (tres de ellas en la provincia leonesa) de la oleada de incendios que asola España.
Última hora de los incendios en España
Cortadas 15 carreteras por los incendios, todas ellas secundarias
Quince carreteras españolas continúan cortadas esta madrugada a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los aviones del Gobierno tienen un 40% menos de capacidad para apagar incendios
El Gobierno de Pedro Sánchez ha visto cómo en los últimos años han ido perdiendo capacidad en la extinción de incendios por el cambio de modelo de los aviones y helicópteros hidráulicos para este fin. Los datos consultados por LA RAZÓN reflejan que desde 2022 el volumen de estos vehículos se ha reducido en cerca de un 40 % por la ausencia del material ruso debido a la Guerra de Ucrania.
El responsable de esta situación es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sara Aagesen. Antes de la Guerra de Ucrania, hace tres años, el Gobierno contrataba para extinguir los incendios, como apoyo a las comunidades autónomas, un total de 24 aparatos, según los datos a los que ha tenido acceso este medio.
Galicia abrasada: más de 50.000 hectáreas quemadas en una ola de incendios sin fin
Rueda reclama "ya" más medios al Gobierno, la Armada despliega un centenar de infantes de Marina y la Justicia envía a prisión al presunto causante del incendio de Oímbra
La oleada de incendios ya se cobra cuatro vidas: muere un bombero al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)
La oleada de incendios que asolan España desde hace ya nueve días se ha cobrado una nueva vida. Un bombero ha muerto tras volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León), en el operativo que trabaja para extinguir el incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada.
Además del fallecido, el vuelco de la autobomba en Espinoso de Compludo también ha dejado un bombero herido, del que por el momento tampoco se conoce si reviste gravedad.
Con esta persona ya son cuatro las víctimas que los incendios se han cobrado en apenas semana y media en España. La primera de ellas fue Mircea Sipiridon, el 'héroe de Tres Cantos' que trató de salvar a muchos animales de una finca en llamas en el incendio que sufrió la Comunidad de Madrid.
