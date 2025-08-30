Incendios
Incendios en España, en directo hoy: focos activos, evacuados y última hora en Castilla y León, Extremadura y Andalucía
El operativo continúa contra varios incendios activos como el de Fasgar, en León, o el de Lubrín, en Almería
El Gobierno eleva ya a 393.279 las hectáreas afectadas por los incendios forestales en 2025. Ahora mismo en León solo queda un incendio de nivel 2, el de Fasgar, aunque se espera que este sábado se evalúe la situación y se rebaje a nivel 1 tras un día en el que la situación, sin llamas activas, ha evolucionado "de forma favorable". Ahora los ojos se posan en Almería, en Lubrín, donde anoche se despegaban 160 efectivos y nueve autobombas para tratar de contener un fuego que afecta a la Sierra de la Atalaya y que estaba desesperando a los participantes del operativo. Los Reyes han seguido visitando estos días los lugares de la catástrofe. Sigue en LA RAZÓN toda la información de última hora sobre los incendios forestales en España.
El incendio de Fasgar podría bajar a nivel 1 esta misma mañana, en Almería se sigue luchando contra el de Lubrín
Este viernes uno de los incendios activos que más preocupaban era el de Fasgar, en León. Sin embargo, a última hora de este viernes se supo que ya se sopesaba rebajar su nivel riesgo operativo a 1 después de una evolución favorable. La decisión se podría adoptar a lo largo de la mañana de este sábado.
Por su parte, más de 160 efectivos fueron movilizados anoche para tratar de sofocar las llamas en el incendio forestal de Lubrín, en Almería.
