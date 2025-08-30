Incendios en España, en directo hoy: focos activos, evacuados y última hora en Castilla y León, Extremadura y Andalucía

Este viernes uno de los incendios activos que más preocupaban era el de Fasgar, en León. Sin embargo, a última hora de este viernes se supo que ya se sopesaba rebajar su nivel riesgo operativo a 1 después de una evolución favorable. La decisión se podría adoptar a lo largo de la mañana de este sábado.

Por su parte, más de 160 efectivos fueron movilizados anoche para tratar de sofocar las llamas en el incendio forestal de Lubrín, en Almería.