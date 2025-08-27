Directo
Incendios en España hoy, en directo: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias
Balance actualizado de los incendios: focos activos, evacuados y superficie arrasada por las llamas
Los Reyes visitan este miércoles algunas de las zonas más devastadas por los incendios forestales en la comarca de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), lugares de gran valor natural y cultural. Las llamas han arrasado miles de hectáreas, incluidos parajes tan singulares como el entorno del mayor lago de origen glaciar de España y el espacio natural y cultural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.
A pesar de los esfuerzos de extinción, la situación sigue siendo preocupante en Castilla y León, donde 23 localidades de Zamora y León permanecen desalojadas. Aunque algunos focos muestran una evolución positiva, la meteorología ha dificultado el control de las llamas en Anllares, Porto y el cañón del Tera.
En Asturias, un incendio en Ibias ha obligado al desalojo de seis pueblos, con indicios de que pudo ser provocado. En Galicia, con cerca de 96.000 hectáreas quemadas, la atención está puesta en el incendio de A Pobra do Brollón, mientras Ourense mejora y Lugo registra nuevos fuegos.
Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias
Unas 23 localidades de las provincias de Zamora y León permanecen desalojadas
Un total de 23 localidades de las provincias de Zamora y León permanecen desalojadas y sus habitantes han pasado una noche más fuera de sus casas pese a la buena evolución experimentada por la mayoría de los incendios en esas dos provincias, y de los incendios de mayor gravedad, en Anllares (León), ha sido necesario un nuevo desalojo a última hora de ayer por la tarde por los continuos cambios de viento.
También en las localidades leonesas de de Colinas, Fasgar e Igüeña el incendio ha ampliado su frente debido a una meteorología desfavorable, y en el de Porto (Zamora) se trabaja con maquinaria para establecer líneas de contención en la zona de La Baña y existe una evolución positiva en el de San Ciprián de Sanabria mientras que en el cañón del Tera las reactivaciones han sido continuas.
El Principado desaloja seis pueblos ante la gravedad y rapidez del nuevo incendio de Ibias
La gravedad del incendio declarado en San Antolín de Ibias ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, donde los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, informó ayer por la noche tras la reunión del Centro de Coordinación Opertaiva Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido provocado, así como que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido el Principado, debido a la velocidad del viento, por lo que está traspasando las defensas forestales de las que disponían los pueblos.
Pendientes de la evolución del incendio en Pobra do Brollón
Galicia sigue pendiente de la evolución de las llamas en el peor año de incendios en la comunidad en lo que va de siglo, con cerca de 96.000 hectáreas calcinadas y la mirada puesta ahora en el de Pobra do Brollón la víspera de que los Reyes visiten zonas afectadas.
Aunque, la situación ha mejorado para la provincia de Ourense, que ha desactivado la situación 2 -de riesgo para núcleos poblados- pese a dos focos aún activos, los de Avión, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que afectó a la montaña más alta de Galicia (Pena Trevinca), ha empeorado en Lugo con un nuevo fuego en A Fonsagrada, que se suma al que avanza en A Pobra do Brollón y eleva a cuatro los incendios activos en Galicia.
Los Reyes visitan las zonas más afectadas por los incendios de Sanabria y Las Médulas
Los Reyes visitan este miércoles el negro paisaje que han dejado este agosto los incendios forestales en espacios como el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el paraje cultural y natural de Las Médulas (León), considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Se trata de dos de las zonas más afectadas por la ola de incendios que ha arrasado decenas de miles de hectáreas forestales en las últimas semanas en Castilla y León, también en otros lugares de alto valor ecológico como el Parque Nacional de Picos de Europa y las Reservas de la Biosfera, en la provincia de León.
✕
Accede a tu cuenta para comentar