Incendios en España hoy, en directo: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias

Los Reyes visitan este miércoles algunas de las zonas más devastadas por los incendios forestales en la comarca de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), lugares de gran valor natural y cultural. Las llamas han arrasado miles de hectáreas, incluidos parajes tan singulares como el entorno del mayor lago de origen glaciar de España y el espacio natural y cultural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

A pesar de los esfuerzos de extinción, la situación sigue siendo preocupante en Castilla y León, donde 23 localidades de Zamora y León permanecen desalojadas. Aunque algunos focos muestran una evolución positiva, la meteorología ha dificultado el control de las llamas en Anllares, Porto y el cañón del Tera.

En Asturias, un incendio en Ibias ha obligado al desalojo de seis pueblos, con indicios de que pudo ser provocado. En Galicia, con cerca de 96.000 hectáreas quemadas, la atención está puesta en el incendio de A Pobra do Brollón, mientras Ourense mejora y Lugo registra nuevos fuegos.

Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias