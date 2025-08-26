Incendios en España hoy, en directo: fuegos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias

El conjunto de los incendios de la provincia de León ha tenido una evolución positiva durante este lunes lunes, aunque las complicaciones en los incendios de La Baña, Garaño y Fsgar-Igüeña han provocado el desalojo por la tarde de ocho localidades más, lo que eleva a 18 las poblaciones evacuadas en la provincia.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha destacado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), que León mantiene ya solo tres incendios con nivel de peligrosidad 2 por amenazar poblaciones, tras la buena evolución del incendio de Molinaseca, que ya se encuentra sin llama y ha sido rebajado a nivel 0. Esta mejoría ha permitido que los vecinos de Molinaseca y Lombillos hayan podido regresar a sus casas.

Una buena noticia que no oculta que la desescalada en el desalojo de localidades por estar amenazadas por las llamas se ha roto, debido a los incendios de La Baña, donde la virulencia de las llamas ha hecho imposible controlar el perímetro y ha provocado el desalojo de las localidades de Losadilla, Forna, Santa Eulalia de Cabrera, Trabazos, Encinedo y Castrohinojo.