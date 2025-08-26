Directo
Incendios en España hoy, en directo: fuegos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias
Balance actualizado de los incendios: focos activos, evacuados y superficie arrasada por las llamas
Catorce incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias, con condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos. En Zamora, se ha ordenado nuevamente la evacuación de cinco localidades: San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo. Mientras tanto, el incendio de Garaño (León), iniciado el pasado domingo, ha obligado a desalojar dos nuevas poblaciones en Mora de Luna y Vega de Caballeros. Aunque se espera una meteorología más favorable a partir de este martes, las autoridades alertan de que el riesgo sigue siendo extremo al menos hasta el jueves o viernes.
Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Asturias
Aragón y Cataluña en alerta por lluvias y además por calor junto a otras seis comunidades
Ocho comunidades activarán este martes la alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por altas temperaturas, entre ellas Aragón y Cataluña, que además estarán bajo aviso por fuertes tormentas con posibilidad de granizo y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
13 carreteras cortadas por los incendios
El fuego de Porto salta las defensas avivado por el viento y avanza entre Zamora y León
El incendio forestal originado el pasado 14 de agosto por un rayo ha avanzado en las últimas horas por la Sierra de la Cabrera, en el límite entre las provincias de Zamora y León, avivado por el viento que ha hecho que haya saltado las defensas establecidas, según informó el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León.
Los vientos con ráfagas constantes de 40 kilómetros hora han condicionado el avance del fuego ayer lunes por la tarde que, tras sobrepasar las defensas, el frente alcanzó la cumbre que separa las dos provincias y obligó a desalojar cinco poblaciones zamoranas, cuatro de ellas ya evacuadas la pasada semana.
Los incendios de La Baña, Garaño y Fasgar-Igüeña en León mantienen 18 poblaciones desalojadas
El conjunto de los incendios de la provincia de León ha tenido una evolución positiva durante este lunes lunes, aunque las complicaciones en los incendios de La Baña, Garaño y Fsgar-Igüeña han provocado el desalojo por la tarde de ocho localidades más, lo que eleva a 18 las poblaciones evacuadas en la provincia.
El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha destacado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), que León mantiene ya solo tres incendios con nivel de peligrosidad 2 por amenazar poblaciones, tras la buena evolución del incendio de Molinaseca, que ya se encuentra sin llama y ha sido rebajado a nivel 0. Esta mejoría ha permitido que los vecinos de Molinaseca y Lombillos hayan podido regresar a sus casas.
Una buena noticia que no oculta que la desescalada en el desalojo de localidades por estar amenazadas por las llamas se ha roto, debido a los incendios de La Baña, donde la virulencia de las llamas ha hecho imposible controlar el perímetro y ha provocado el desalojo de las localidades de Losadilla, Forna, Santa Eulalia de Cabrera, Trabazos, Encinedo y Castrohinojo.
Los incendios forestales han arrasado 411.315 hectáreas
Según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), en España los incendios forestales han arrasado 411.315 hectáreas, por encima del año 2022, hasta ahora considerado el peor, cuando se calcinaron 306.555 hectáreas
Comparecencias de ministros en el Senado para hablar de su gestión durante los incendios
Para hoy también está previsto que comience la ronda de comparecencias de ministros en el Senado para hablar de su gestión durante los incendios, que se inicia con la responsable de Defensa, Margarita Robles.
Comisión interministerial de cambio climático
Antes de la reunión del Consejo de Ministros, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Junto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de Protección Civil, Aagesen iniciará los trabajos y conversaciones para alcanzar el pacto de estado contra la emergencia climática al que aspira Sánchez.
El Gobierno aprueba la zona de emergencia para los territorios afectados por el fuego
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras comunidades.
