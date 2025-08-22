Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Extremadura

Una veintena de incendios forestales de nivel 2 continúan sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en la que ya se perfila como la peor ola de fuegos registrada en España en al menos tres décadas.

El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas. Desde el 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a otras 93 por su presunta implicación en el origen de los incendios, que hasta ahora han dejado cuatro víctimas mortales.

Mapa de incendios T. Nieto LA RAZÓN

Última hora de los incendios forestales en España: focos activos en Castilla y León, Galicia y Extremadura