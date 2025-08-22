Última hora
Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Extremadura
Una veintena de incendios forestales de nivel 2 continúan sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en la que ya se perfila como la peor ola de fuegos registrada en España en al menos tres décadas.
El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas. Desde el 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a otras 93 por su presunta implicación en el origen de los incendios, que hasta ahora han dejado cuatro víctimas mortales.
Nueve carreteras secundarias continúan cortadas debido a los incendios
Según la última información actualizada por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), este viernes nueve carreteras secundarias continúan cortadas debido a los incendios. Siete en distintas provincias de Castilla y León, una en Galicia y una en Extremadura. Son las siguientes:
- León: LE-2703 Portilla de la Reina; LE-4212 Cariseda; LE-5228 Salas de los Barrios; LE-7311 Nogar
- Zamora: ZA-103, ZA-104 Vigo de Sanabria
- Palencia: P-217 Cardaño de Abajo
- Lugo: LU-P-1801 Arxemil
- Cáceres: CC-224 Hervás
Sánchez se desplaza a Asturias para interesarse por el incendio de Degaña
(EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes a Asturias para conocer la evolución del incendio forestal de Degaña, en la zona suroccidental del Principado, el que concentra los mayores esfuerzos de los equipos de extinción desplegados en esta comunidad autónoma para combatir el fuego.
La Secretaría de Estado de Comunicación ha informado de que el jefe del Ejecutivo viajará a Asturias para conocer «sobre el terreno» el alcance de este incendio y las labores que se están llevando a cabo para frenar las llamas que avanzan desde la provincia de León hacia territorio asturiano.
El coste de los incendios supera ya los 10.000 millones de euros
Los 52 grandes incendios que han asolado España en lo que va de verano han quemado de media 7.000 hectáreas, 3.000 más que la media de los peores incendios en años anteriores, para un total de casi 400.000 hectáreas. Unas cifras que tienen un descomunal coste económico.
Según expertos consultados por LA RAZÓN, a la destrucción de la naturaleza, del campo y de la pérdida de vidas humanas hay que sumar la desorbitada factura que cada año se afronta como país. Unas cifras que, avisan, en algún momento habrá que analizar para determinar si invertir en prevención evitaría las pérdidas posteriores.
