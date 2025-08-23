Incendios
Última hora de los incendios en España, en directo hoy: focos activos y estado del fuego en Castilla y León, Galicia y Extremadura
Balance actualizado de los incendios en la península: número de focos, evacuados y hectáreas arrasadas por el fuego
Una veintena de incendios forestales de nivel 2 siguen descontrolados en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en el marco de la peor ola de fuegos que atraviesa España en al menos tres décadas.
El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas. Desde el 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a otras 93 por su presunta relación con el origen de los incendios, que hasta ahora han provocado la muerte de cuatro personas.
Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Extremadura
Mañueco anuncia ayudas directas mínimas de 5.500 euros a agricultores y ganaderos por los incendios
Después del Consejo Extraordinario celebrado el pasado miércoles y donde se aprobaba con carácter de urgencia un paquete de 45 medidas con una inversión de 114 millones de euros para las personas y las zonas afectada por los incendios, este viernes tocaba sentarse a la mesa con otro sector que sufre cuantiosas pérdidas, como es del del campo.
Dos rayos provocan incendios en Alcoi y Millena, ya extinguidos tras la rápida actuación de los bomberos
La caída de rayos durante la tarde del viernes originó dos incendios de arbolado en los municipios alicantinos de Alcoi y Millena, que ya han sido extinguidos. El fuego en Millena comenzó a las 15:31 horas y quedó sofocado poco después, a las 16:30. En el caso de Alcoi, las llamas se iniciaron en torno a las 15:40, en las inmediaciones de la ermita de Sant Antoni, y fueron finalmente controladas a las 19:29, según informaron el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).
En las labores de extinción del incendio de Alcoi participaron un medio aéreo, dos dotaciones del CPBA, una autobomba, así como efectivos de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y una unidad de prevención. La rápida coordinación de los equipos de emergencia permitió sofocar ambos fuegos antes de que se propagaran a mayor escala.
Los vecinos de Jarilla desalojados puedan regresar a sus vivienda
En Extremadura, los incendios han calcinado cerca de 50.000 hectáreas, con especial incidencia en la provincia de Cáceres. El foco que más inquietaba era el de Jarilla, que logró estabilizarse este viernes después de permanecer fuera de control durante once días.
El descenso del nivel de riesgo a categoría 1 ha permitido que los vecinos desalojados puedan regresar a sus viviendas. Ahora, las familias tratan de rehacer su día a día mientras evalúan los daños materiales y la pérdida de infraestructuras ocasionadas por el fuego.
Empiezan a estabilizarse los incendios en Galicia
Los incendios forestales siguen golpeando con fuerza a la provincia de Ourense, aunque este sábado 23 comenzaron a mostrar signos de estabilización. La provincia se mantiene en Situación 2, lo que implica una movilización extraordinaria de medios autonómicos y estatales. Según la última actualización de la Consellería do Medio Rural, las llamas ya han arrasado unas 88.600 hectáreas.
De forma preventiva, también se declaró la Situación 2 en el incendio registrado en el concello lucense de Carballedo, en la parroquia da Cova, debido a su cercanía al núcleo de Oleiros.
En Ourense, los principales focos activos se localizan en Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso —considerados un único incendio con alrededor de 19.000 hectáreas afectadas—, en Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha), en A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), en Larouco-Seadur (cerca de 30.000 ha) y en Carballeda de Valdeorras-Casaio (2.600 ha).
El fuego arrasa el turismo rural
Los incendios afectan ya al turismo rural con cancelaciones masivas desde el día 15 en las zonas incendiadas y en las aledañas por la densidad del humo. Fuentes del sector alertan sobre el impacto de estos fuegos a largo plazo al perderse el paisaje natural, uno de los principales atractivos para estos alojamientos.
