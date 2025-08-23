Última hora de los incendios en España, en directo hoy: focos activos y estado del fuego en Castilla y León, Galicia y Extremadura

Una veintena de incendios forestales de nivel 2 siguen descontrolados en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en el marco de la peor ola de fuegos que atraviesa España en al menos tres décadas.

El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas. Desde el 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a otras 93 por su presunta relación con el origen de los incendios, que hasta ahora han provocado la muerte de cuatro personas.

Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Extremadura