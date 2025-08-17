Los incendios más graves en España desde 1990

Galicia vive los peores incendios de su historia. Muy cerca de ese dato terrorífico se encuentra Castilla y León. Y Extremadura sufre. Pero desde 1990 otros fuegos han devastado pueblos, sierras y prados de toda España. De más a menos hectáreas arrasadas, ésta sería la terrible relación.

- Minas de Ríotinto, Huelva-Sevilla (2004): 29.867 hectáreas calcinadas. Se inició el 27 de julio de 2004 y fue extinguido el 4 de agosto. El fuego tuvo un origen intencionado pero la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al principal acusado por falta de pruebas.

- Cortes de Pallás, Valencia (2012): 28.879 hectáreas calcinadas. Iniciado el 28 de junio de 2012 y extinguido el 16 de julio. El origen estuvo en una negligencia cometida al instalar unas placas solares. Durante las tareas de extinción falleció un piloto y dos resultaron heridos.

- Villarluengo, Teruel (1994): 28.213 hectáreas afectadas. Se inició a causa de un rayo el 2 de julio y se prolongó hasta el 5 de julio.

- Losacio, en la sierra de la Culebra, Zamora (2022): 26.182 hectáreas arrasadas, afectando a la Sierra de la Culebra. Se inició el 17 de julio a casa de un rayo y tardó 28 días en ser controlado. Se cobró la vida de cuatro personas.

- Moratalla, Murcia (1994): 25.579 hectáreas arrasadas. Se inició el 4 de julio y fue extinguido el 8. Tuvo su origen en una línea eléctrica.

- Millares, Valencia (1994): 25.430 hectáreas arrasadas. Tuvo su origen en un rayo. Se inició el 4 de julio y fue extinguido el 12. Se cobró la vida de siete personas.

- Ríofrio de Aliste, en la sierra de la Culebra, Zamora (2022): 24.738 hectáreas quemadas. Afectó a la sierra de la Culebra (Zamora) del 15 al 24 junio. Causado por una tormenta seca con varios focos de inicio simultáneos y favorecido por unas temperaturas cercanas a los 40 grados y rachas de viento de 70 kilómetros, fue el más grave del siglo XXI. Obligó a evacuar a más de 1.250 personas de una veintena de localidades. Se extendió también por el valle del Tera y obligó a cortar dos carreteras nacionales y el AVE Madrid-Galicia.

- Requena, Valencia (1994): 24.064 hectáreas afectadas. Comenzó por una colilla el 5 de julio y fue extinguido el 12.

- Sotalvo-Navalacruz, Ávila (2021): 21.139 hectáreas arrasadas. El fuego, que alcanzó el nivel 2 de peligrosidad, comenzó el 14 de agosto y se dio por extinguido el 27 de ese mes. La causa fue un coche averiado que comenzó a arder en el arcén de una carretera. Las elevadas temperaturas, la escasez de humedad y las fuertes rachas de viento cambiante favorecieron la expansión.

- Andilla, Valencia (2012): 20.065 hectáreas calcinadas. El fuego fue declarado el 29 de junio de 2012 y extinguido el 17 de julio. Se acusó a un vecino de imprudencia por quemar unos rastrojos.

- Espadilla, Valencia (1994): 19.311 hectáreas arrasadas. Se inició el 4 de julio a casa de un rayo y estuvo quemando dicho término y el vecino Ayódar durante tres días.

- Tejeda, Las Palmas (2007): 18.673 hectáreas calcinadas. El fuego, declarado el 27 de julio de 2007 y extinguido el 1 de agosto, fue provocado por un trabajador forestal a quien se le acababa el contrato.

- Fontanares, Valencia (1994): 18.416 hectáreas arrasadas. Originado por una quema de basura, se inició el 4 de julio y fue extinguido el 12.

- Bejís, Castellón-Valencia (2022): 16.945 hectáreas arrasadas. Causado por un rayo, se inició el 15 de agosto y fue controlado el 13 de septiembre.

- Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife (2007): 16.821 hectáreas arrasadas. El fuego se inició el 30 de julio de 2007 y concluyó el 2 de agosto, afectando a parte del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. Origen intencionado.

- Yatova, Valencia (1991): 15.400 hectáreas arrasadas. Se inició el 28 de julio a causa de un rayo.