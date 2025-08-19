Los vecinos de El Bierzo recogen más de 10.000 firmas en un día para pedir el nivel de emergencia 3 por el fuego

Los vecinos de El Bierzo han recogido en menos de 24 horas más de 10.000 firmas en Change.org pidiendo que se declare el nivel 3 de emergencia. Según explicaron desde la plataforma, consideran que "la Comunidad autónoma de Castilla y León se ha mostrado lenta e indecisa: mientras el fuego avanza, las declaraciones de emergencia y la petición de más medios se retrasan”.

“Los incendios superan con creces las capacidades locales y autonómicas”, se puede leer en la petición a la que se han sumado más de 8.000 personas en menos de un día. “Necesitamos que el gobierno actúe de manera inmediata y urgente; por eso, solicitamos que se decrete el nivel 3 de emergencia”, se puede leer en la otra petición que solicita lo mismo y que supera los 2.000 apoyos.

En total, más de 10.000 personas piden que el gobierno autonómico de Castilla y León solicite la declaración 3 de emergencia “para que se active la UME y todos los recursos nacionales para luchar contra el fuego”.

“Es vital tomar acción inmediata para detener esta tragedia ambiental. Instamos a las autoridades a que actúen con rapidez y eficacia implementando el nivel 3 de emergencia en El Bierzo. Nuestros montes y nuestra comunidad merecen ser preservados y protegidos”, añade Adrián Vecino, el impulsor de la segunda petición.

“Mientras los políticos titubean y aplazan decisiones, el fuego no espera. No es solo humo en el aire, son nuestros pueblos, bosques, animales y futuro lo que está en juego. El Bierzo y las comarcas colindantes no pueden esperar a que las administraciones discutan competencias”, se lee en la petición impulsada por la vecina de El Bierzo, Beatriz Jáñez.

La portavoz de la petición "El Bierzo arde"ha dicho a través de un vídeo en redes sociales que ha “perdido la cuenta de los amigos que han sido desalojados”. Añade, que “somos el punto del planeta con el aire más contaminado y que está claro que la situación está descontrolada: las brigadas están exhaustas y en algunas zonas ya dicen que se centran en salvas a casas y a personas, que no pueden salvar el monte”. En relación a esto, asegura que “el monte de El Bierzo tiene un valor ecológico enorme: no solo se queman nuestras casas, se está quemando nuestro futuro”.