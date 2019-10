Indulto a la carne: ¿ahora no es malo comerla?

España está dejando de ser carnívora. Su consumo está «demonizado» por el auge de la moda vegana y el activismo animalista, sostiene el sector. Además, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2015 de que debía reducirse el consumo de vacuno para evitar enfermedades como el cáncer de colón, la industria no levanta cabeza. Un escenario que afronta con escepticismo Luis del Valle, ganadero desde hace más de 25 años. Su granja, ubicada en Colmenar Viejo (Madrid) cuenta con más de 200 cabezas de ganado. Se dedica a comprar terneros recién nacidos de raza Limusín y los cría hasta que cumplen los 18 meses para su posterior venta. Tiene dos clientes que son los que se encargan de comercializarlos a las carnicerías, pero «me han paralizados ya dos pedidos. Ha sido un mes de septiembre malísimo, más que otros años», reconoce del Valle. Hijo y nieto de ganaderos, insiste en que «ahora se hacen las cosas muchísimo mejor, hay más controles, se puede seguir la trazabilidad de la carne desde su origen y se vela muchísimo más por el bienestar animal». En este sentido, explica que los veterinarios de la Comunidad de Madrid acuden mínimo dos veces al año a su granja para comprobar que las reses «no estén hacinadas, tengan fácil acceso al agua y a los alimentos y estén bien cuidadas». «Además se llevan muestras de pelo y orina para vigilar que no haya residuos de hormonas o antibióticos», apostilla. Pese a que la calidad es óptima, «las nuevas tendencias de consumo y los falsos mitos asociados a la carne, han hecho que encadene años y años de caída», comenta el ganadero.

Ayer, un estudio internacional puso de nuevo en el foco la necesidad de revisar los estándares saludables de consumo de carne roja. Las pautas de la OMS establecen que como máximo debe ingerirse una pieza a la semana, pero una nueva guía publicada en la revista especializada «Annals of Internal Medicine», cuestionan estos parámetros. Elaborada por 14 autores, 11 de ellos concluyeron «que los beneficios para la salud de reducir el consumo de las carnes rojas y procesadas son pocos, si es que los hay, y no suficientes para decirle a la gente que deje de ingerirlas». Unas declaraciones que han levantado una gran polvareda y fueron puestas en entredicho por varias comunidades científicas como la sociedad estadounidense contra el cáncer y la del corazón, entre otras. Es más, científicos de la Universidad de Harvard llegaron a pedir a la revista que no publicara el estudio porque «perjudica la credibilidad de la ciencia de la nutrición».

Ganaderos como del Valle lo tienen claro: «No se puede dudar del valor nutricional de la carne roja y que es necesaria para una dieta equilibrada». Y aclara: «Solo hace falta usar el sentido común, si consumes 40 kilos al año ¡pues claro que es perjudicial! Hay que hacerlo en su justa medida». Para contribuir a desterrar los falsos mitos que rodean al sector, Provacuno, la organización interprofesional del sector, ha puesto en marcha la campaña #FansdelVacuno bajo el lema «Deja que hable tu paladar», cuyo objetivo es poner en valor la carne en nuestro país, además de promover su consumo y disfrute. Para ello quiere dar a conocer el cumpliento de los más exigentes estándares mundiales en cuanto a sostenibilidad, bienestar y sanidad animal y seguridad alimentaria con el lanzamiento de un documental que pretende presentar la realidad de un sector que se define «maltratado». «Lo que estamos haciendo ahora es salir de nuestra zona de confort e interaccionar y relacionarnos con la sociedad», explica Javier López, director de Provacuno. «La evolución de consumo de los últimos años tiene una tendencia ligeramente decreciente, acusada por la crisis financiera que hemos vivido, ya que la carne de vacuno es la más cara y la que han dejado de consumir en una primera instancia las familias españolas. España es, de hecho, uno de los países de la Europa de los 15 que menos la consume», explica López. Según datos suministrados por la organización, en España se exporta un tercio de la producción de carne de vacuno, siendo más demandado por sociedaddes emergentes como China o Indonesia.

El documental , desarrollado bajo la campaña «Fans del Vacuno», ha sido desarrollado por el director Jaime Pire junto a un equipo de expertos con los que ha recorrido más de 9.000 kilómetros, desde Tarifa a Finisterre, durante dos meses en busca de las historias que mejor trasladan la realidad del sector. Según Pire «no está de moda defender la carne de vacuno, no es la última tendencia con lo cual cuesta encontrar este tipo de testimonios». Se estrenará el próximo 3 de octubre, constará de cinco episodios y la temática varia en cada uno de ellos. El primero traslada las vivencias de los ganaderos, un sector «muy maltratado» en la España vaciada. El 70% de la actividad se desarrolla en el medio rural y de la que viven más de 100.000 familias: «La idea es trasladar cuál es la vida de estos ganaderos, su realidad. Tenemos un firme compromiso con el medio rural y estamos haciendo todo lo que podemos para que no se vacíe» confesaba López. En los siguientes capitulos el documental cuenta con la opinión de expertos en la materia de diferentes áreas científicas, entre ellos la de Carlos Díez, catedrático de prehistoria especializado en el estudio de los grandes mamíferos en la Universidad de Burgos. «Nosotros somos primates y estamos diseñados para comer frutas como los chimpancés, hierba como los gorilas, frutos secos... Parte de nuestro éxito como especie viene cuando fuimos capaces de empezar a utilizar unos alimentos que los demás no utilizaban. Si el ser humano no hubiera consumido carne no sería un ser humano. Detectamos el consumo de carne hace aproximadamente unos tres millones de años. Somos una especie que ha hecho una fuerte inversión en el intelecto y eso exigía alimentos de gran calidad», expone en el documental

Desde la antropología pasando por la nutrición y hostelería hasta llegar a la emisión de gases de efecto invernadero, el documentral también trata de desmentir las voces que asocian la producción ganadera como una de las grandes responsables del cambiuo climático. «El sector vacuno expulsa un 4% de las emisiones de efecto invernadero, cuando el trasporte de productos vegetarianos de EE UU a España es mayor», explica el director, que también recalca el compromiso del sector con la salud del planeta: «Hemos rebajado las emisiones un 15% entre 2020 y para 2030, se prevée reducirlas hasta un 28% pudiendo llegar al 30% en algunas zonas» explica López.