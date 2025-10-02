Un influencer chino muere al estrellarse la aeronave que pilotaba durante una retransmisión en directo

Tang Feiji, un creador de contenido de 55 años, perdió la vida en un accidente aéreo mientras realizaba una transmisión en directo en Jiange County, en el centro de China. El siniestro se produjo durante el despegue de su aeronave de doble rotor, que se descontroló y se estrelló envuelta en llamas, causando su muerte en el acto.

La caída quedó registrada en la emisión en vivo, presenciada por cientos de espectadores que fueron testigos del momento exacto del impacto. Los comentarios reflejaron el pánico y la desesperación, con peticiones urgentes para que se alertara a los servicios de emergencia. En el momento del accidente, Feiji no llevaba casco ni paracaídas. Los equipos de rescate confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El influencer había adquirido la aeronave por unos 46.000 euros, un vehículo monoplaza con un peso superior a 115 kilos. Según había explicado en declaraciones previas, el aparato podía alcanzar altitudes de hasta 610 metros y velocidades superiores a 100 km/h. Fuentes periodísticas señalaron que ya había experimentado problemas técnicos con la aeronave. El año anterior sufrió dos incidentes menores debido a fallos en el indicador de combustible, con caídas desde alturas inferiores a 9 metros.

Lo más llamativo era su falta de formación profesional. Tang Feiji había declarado que tras apenas seis horas de práctica se sentía capacitado para pilotar el ultraligero y sostenía que no necesitaba licencia de piloto para operarlo.

La muerte de Feiji, que contaba con más de 100.000 seguidores en Douyin, la versión china de TikTok, está siendo investigada por las autoridades, que buscan esclarecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.