Unos influencers pierden su vuelo porque ChatGPT le mintió diciéndole que no necesitaba visado: "No me fío más de ese pedazo de..."

Una pareja de influencers ha perdido su vuelo a Puerto Rico tras confiar en una respuesta incorrecta de ChatGPT, que les aseguró que no necesitaban visado para entrar en el territorio estadounidense. El incidente se volvió viral después de que los protagonistas, el creador de contenido gallego conocido como Flexcidine y su pareja, compartieran su frustración en redes sociales, culpando directamente a la inteligencia artificial: “No me fío más de ese pedazo de...”, dijo él en un vídeo que acumula ya miles de visualizaciones.

Ambos, residentes en España, se dirigían al aeropuerto convencidos de que podían ingresar libremente en la isla caribeña, tras consultar a la IA si era necesario algún tipo de visado. La respuesta, aparentemente convincente, resultó ser errónea. Una vez en el control de seguridad, las autoridades les denegaron el embarque por no contar con la documentación exigida para ciudadanos españoles.

Los comentarios no se han hecho esperar: “Para viajar no es nada recomendable la IA. No hay nada como leer experiencias reales de gente que ha estado en el lugar”, decía un usuario en redes. Otro apuntaba: “Sigo sin entender por qué la gente usa ChatGPT en vez de Google de toda la vida”. Las críticas no solo iban dirigidas a la herramienta, sino también al propio influencer, por no haber contrastado la información ni consultado fuentes oficiales mínimas para planificar un viaje internacional.

A pesar del traspié inicial, la pareja logró finalmente obtener la autorización necesaria y reprogramar su viaje. Unos días después, pudieron volar a Puerto Rico y continuar con sus planes.