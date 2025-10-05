Ingresada grave una mujer tras ser embestida por una res en Lugo

Una mujer de 31 años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) después de ser embestida por una de las reses participantes en el tradicional desfile de ganado de San Froilán, en Lugo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han detallado que una de las reses "se puso nerviosa" y golpeó a esta mujer, además, una menor sufrió daños leves tras caerse "debido al susto provocado por el animal".

En concreto, el 112 Galicia ha confirmado que el suceso tuvo lugar este domingo en la calle Bispo Aguirre durante las celebraciones de San Froilán.

Tras recibir información de lo sucedido, el 112 alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a la Policía Local de la ciudad y también a la Policía Nacional.