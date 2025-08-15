UE insta a seguir negociando un tratado contra el plástico tras fracaso de negociaciones

La comisaria europea para el Medioambiente, Jessika Roswall, dijo este viernes que la Unión Europea (UE) "seguirá presionando para lograr un acuerdo más firme y vinculante", tras reconocerse que no ha sido posible llegar a un texto de consenso en torno al tratado internacional sobre contaminación de plásticos en Ginebra.

"Hemos venido a Ginebra para garantizar un tratado mundial sobre los plásticos porque sabemos que lo que está en juego no podría ser más importante", apuntó la comisaria a través de un mensaje en redes sociales, añadiendo que se trata de "una de las crisis que definen nuestra época". Por ese motivo, "la Unión Europea seguirá presionando para lograr un acuerdo más firme y vinculante que salvaguarde la salud pública, proteja nuestro medio ambiente y construya una economía limpia, competitiva y circular", dijo.

Un borrador de texto presentado por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, en medio de la noche -tras haber mantenido durante todo el día numerosas reuniones con grupos de países para intentar acercar posiciones- no recibió el apoyo esperado.

Según Roswall, "aunque el último texto sobre la mesa aún no satisface todas nuestras ambiciones, supone un paso adelante, y lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno".

Muchos países afirmaron que esa propuesta puede ser la base para continuar con las negociaciones, a diferencia del texto anterior que fue presentado en la víspera por el mismo embajador Vayas y que fue considerado "inaceptable" de manera casi unánime. A pesar de los esfuerzos desplegados por el diplomático ecuatoriano, el texto revisado mantenía varios corchetes, lo que significaba que persistían las posiciones divergentes en varios puntos, en particular en el nivel de compromiso que se planteaba.

Para la gran mayoría, el tratado debe establecer medidas de obligatorio cumplimiento para frenar la contaminación de plástico, mientras que un grupo limitado de países (liderado por Arabia Saudí y que también incluía a otros países del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Estados Unidos) rechazó hasta el final esta visión y defendió que los compromisos debían ser voluntarios.

En una serie de intervenciones, tras toda una noche de negociaciones para intentar cerrar un texto final aceptable para todos, las delegaciones nacionales pidieron que, a pesar de el fracaso de las negociaciones durante los últimos diez días, el proceso no se detenga aquí y que se continúen los esfuerzos para aprobar un tratado.