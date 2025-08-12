Interior declara la fase de preemergencia del plan estatal por los incendios

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.

La fase de preemergencia, decretada a las 2:00 horas de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado.

La activación de la preemergencia ha llevado además al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) a iniciar un procedimiento de comunicación reforzada con los centros de emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego, que ha llevado, además, a movilizar diferentes recursos de la Administración General del Estado.

Un muerto en el incendio en Tres Cantos

El último de los grandes incendios de este verano se está viviendo en la localidad madrileña de Tres Cantos donde un vecino falleció este martes a consecuencia de las heridas provocadas por las llamas. No es el único punto de España en problemas.

En Castilla y León y en la provincia de Cádiz también están sufriendo por el paso devastador de los fuegos. Esta situación ha generado que el Ministerio del Interior haya tomado esta decisión para proporcionar recursos a las regiones afectadas.