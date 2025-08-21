Investigan 11 casos de salmonella en pacientes de dos hospitales de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado una investigación por intoxicación alimentaria por salmonella que ha afectado a unas once personas que presentan cuadros clínicos gastrointestinales, de las cuales ocho son pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y tres del hospital polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I. Dos de ellos ya han sido dados de alta.

Así lo ha informado el departamento regional en un comunicado en el que añade que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil están indagando sobre qué ha podido ocurrir en este caso en el que, además, hay otras dos personas en estudio por síntomas compatibles, informa Ep.

Desde que se notificasen los primeros de esta infección, tanto la Dirección Gerencia del Complejo como la Dirección General de Salud Pública activaron los protocolos establecidos para estos casos, analizando las muestras de alimentos y las extraídas de los pacientes.

Por su parte, Sanidad ha señalado que tras los primeros análisis efectuados, se ha confirmado que el brote se debe a una intoxicación por salmonella.

Actualmente se está a la espera de los resultados de las analíticas de las muestras y se ha iniciado el informe epidemiológico correspondiente.

En paralelo, el servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, que también da servicio al Juan Carlos I, ha inmovilizado los alimentos sospechosos de ser el origen de este brote alimentario para evitar posibles futuras nuevas infecciones.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del SCS, en colaboración con la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, ha activado las medidas previstas, ha iniciado el estudio epidemiológico pertinente y sigue haciendo seguimiento por si apareciesen más personas susceptibles de estar afectadas.