Investigan si la AP-7 puede ser el origen del foco de peste porcina en Cataluña

Los cuerpos de otros cuatro jabalíes con sospecha de haber muerto por peste porcina africana (PPA) han sido hallados en la sierra de Collserola (Barcelona), tras conocerse el viernes que en la misma zona se encontraron los dos primeros animales fallecidos por la enfermedad, que tiene una mortalidad de casi el 100% en los animales pero que es inofensiva para los humanos. Los expertos en Sanidad animal investigan ahora si algún elemento que fuera transportado por la autopista AP-7, desde un resto alimentario a una rueda, puede ser el origen del foco actual, informa Efe.

El laboratorio de referencia para estos brotes en todo el Estado es el dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con sede en Algete (Madrid), donde se han trasladado también muestras de los cuatro nuevos cadáveres de los jabalíes para confirmar oficialmente que fallecieron por peste porcina. Francesc Accensi, investigador de la PPA en el laboratorio del centro de sanidad animal CReSa y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), ha declarado que saber el origen del foco por el que de momento han muerto seis jabalís es "la pregunta del millón", pero que "es plausible" la hipótesis de que la autopista AP-7 haya sido el eje transmisor del virus. Este experto ha indicado que la enfermedad no se transmite por el aire, como la gripe o el virus de la covid, por ejemplo, sino con el roce de los animales con otros ejemplares enfermos o con objetos contaminados, como camiones, elementos de cuidado para los cerdos o alimento.

El brote de PPA, el primero en España desde hace 31 años, ha llevado al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cataluña a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de 20 kilómetros.

Este perímetro incluye 12 municipios del entorno de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí, aunque en total son 76 los afectados. En esta «zona de infección» se han cerrado todos los accesos al medio natural; se han prohibido las actividades de caza y trabajos forestales; se ha blindado el perímetro con barreras físicas y químicas; se han instalado trampas para jabalís; y se ha prohibido cualquier actividad en zona rústica para bioseguridad.

Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de agentes rurales, Mossos y policía local.

La confirmación el viernes del primer brote de peste porcina en nuestro país desde 1994 ha desatado la preocupación en el sector de la carne de cerdo, que representó en 2024 el 19,3 % del total del producto exportado de alimentos y bebidas por Cataluña.

España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China.

Este brote ha provocado de momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien la parte positiva es que China reconoce la regionalización del producto, es decir, que acepta el perímetro en torno al foco de Cerdanyola e importará productos del resto de zonas del Estado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha admitido el impacto económico para el sector, aunque ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque el abastecimiento de carne de porcino «está asegurado» y no «cabe la posibilidad de transmisión o contagio» en personas. Además, ha pedido prudencia posible al sector productivo y adoptar todas las medidas necesarias en materia de vigilancia y bioseguridad, informa Ep.