Jay Cardiello, entrenador de Jennifer Lopez: “Este es el alimento que ayuda a depurar tu organismo y aporta energía sin sumar calorías”

Conocido por entrenar a celebridades como Jennifer Lopez, Jay Cardiello no solo habla de ejercicios, también comparte hábitos alimenticios que potencian la salud y el rendimiento físico. En esta ocasión destaca un vegetal con propiedades antioxidantes, efecto diurético natural y un aporte mínimo de calorías, ideal para quienes buscan bienestar y vitalidad.

En esta ocasión, destaca al espárrago como un vegetal imprescindible en cualquier dieta equilibrada: compuesto en un 93% por agua, con alto contenido en antioxidantes y un potente efecto diurético natural.

"Es una manera sencilla y natural de añadir frescura y beneficios nutricionales a cualquier comida", asegura el entrenador, subrayando que es un aliado perfecto para quienes buscan energía y salud sin complicarse en la cocina.

Beneficios del espárrago y formas de incorporarlo en tu dieta

El superalimento que Cardiello recomienda Unsplash

El espárrago es bajo en calorías, rico en fibra y micronutrientes como la vitamina K, el ácido fólico y la vitamina C. Su efecto depurativo favorece la eliminación de toxinas y ayuda a mantener el equilibrio hídrico del organismo, siendo ideal para personas activas o en procesos de pérdida de peso.

Además, es un ingrediente muy versátil:

El superalimento que Cardiello recomienda IG @jaycardiello

En crudo: perfecto para ensaladas frescas con limón y aceite de oliva.

perfecto para ensaladas frescas con limón y aceite de oliva. Al vapor o a la plancha: conserva su textura y sabor, con un toque gourmet si se acompaña de huevo poché o queso parmesano.

conserva su textura y sabor, con un toque gourmet si se acompaña de huevo poché o queso parmesano. En tortillas o salteados: una opción rápida y nutritiva para desayunos y cenas ligeras.

una opción rápida y nutritiva para desayunos y cenas ligeras. Como crema ligera: combinando espárragos cocidos con caldo de verduras y especias, ideal para las noches más frías.

"La clave está en sumar alimentos que trabajen a tu favor, que te nutran y te hagan sentir bien, no en dietas extremas", recuerda Cardiello, enfatizando que la constancia y la calidad de los ingredientes son más importantes que cualquier restricción severa.