Jeff Bezos pidió a sus padres sus ahorros para fundar Amazon, y ellos le preguntaron: "¿Qué es Internet?"

En 1995, Jeff Bezos tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: dejó su trabajo en Wall Street para abrir una librería en línea. En aquel momento, la mayoría de la gente apenas había oído hablar de “internet”, y muchos lo consideraban una tendencia que luego pasaría de moda. Bezos lo tenía claro, pero para arrancar necesitaba algo más que convicción: necesitaba dinero.

Se dirigió en ese entonces a sus padres, Jacklyn y Michael “Mike” Bezos, para pedirles todos sus ahorros, unos 250.000 dólares. Según recoge Brad Stone en el libro The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon, Jeff fue transparente con ellos: había un 70 % de probabilidades de perderlo todo. La única pregunta que le hizo su padrastro fue simple y reveladora: “¿Qué es internet?”. Aun sin entender del todo el concepto, decidieron confiar en su hijo.

De una apuesta familiar a una fortuna millonaria

Ese gesto de confianza resultó ser uno de los movimientos financieros más rentables de la historia. Según documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los padres de Bezos compraron 1.430.244 acciones de Amazon a un precio de apenas 17 centavos por unidad. En total, invirtieron 243.141 dólares.

Lo que empezó como una apuesta casi ciega terminó sentando las bases de una fortuna multimillonaria. A medida que Amazon se convirtió en el gigante del comercio electrónico, la inversión inicial de los Bezos se multiplicó hasta cifras impensables, consolidando a la familia como una de las más ricas del planeta.

Aurora Borealis: el family office de los Bezos

El éxito fue tan grande que los padres de Jeff decidieron crear su propio family office, llamado Aurora Borealis, para gestionar y preservar su patrimonio. Actualmente está dirigido por un equipo profesional, con un CEO al frente y planes de contratar a un director de inversiones.

Esta profesionalización muestra cómo la fe de dos padres en el sueño de su hijo terminó transformándose en una estructura financiera capaz de asegurar la riqueza de varias generaciones.

¿Quiénes son Mike y Jacklyn y dónde están hoy?

La historia de Jeff Bezos no puede entenderse sin la de su familia. Nacido en 1964, hijo de una madre adolescente y un padre biológico ausente, fue su padrastro cubano, Mike Bezos, quien lo adoptó a los 4 años y lo crió como a un hijo propio. Lo apoyó en cada etapa de su vida y apostó por él incluso cuando el propio Jeff le advirtió que podía perder todo su dinero.

Jacklyn Bezos, su madre, también fue parte central de esta historia. Falleció en agosto de 2025 tras una larga lucha contra la demencia, dejando un legado marcado por el apoyo incondicional a su hijo y a sus nietos.