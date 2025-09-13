Ni Jijonenca ni Häagen-Dazs: Mercadona conquista a todo el mundo con este helado de marca blanca

Un nuevo postre de Hacendado ha puesto en jaque a las marcas más consolidadas del sector heladero. Lejos de ser un lanzamiento más para la temporada de verano, la apuesta de Mercadona con su helado Biscuit supone un desafío en toda regla para gigantes como Jijonenca. La estrategia es sencilla pero potente: irrumpir en el mercado con un sabor de moda, muy reconocible para el gran público, y hacerlo con una relación calidad-precio difícil de igualar.

En concreto, la cadena valenciana ha conseguido encapsular en una tarrina una de las tendencias dulces más extendidas de los últimos tiempos: el popular sabor a galleta caramelizada, inspirado en las famosas galletas de origen belga Lotus. Para lograr una experiencia completa, la receta combina una base de helado muy cremosa con la inclusión de trozos crujientes de la propia galleta, un contraste de texturas que busca enriquecer cada cucharada y fidelizar a los consumidores. El éxito de replicar sabores virales es una fórmula que la compañía domina, como también ha ocurrido con el nuevo chocolate de Mercadona que ha generado un gran revuelo entre los consumidores.

Además, el producto se comercializa en un formato de 500 mililitros a un precio de 3,15 euros, una cifra que lo convierte en una opción realmente asequible para la mayoría de los bolsillos. Este factor es fundamental en la política comercial de la compañía y uno de los pilares sobre los que se asienta el atractivo de sus productos de marca blanca.

Una estrategia que va más allá de ampliar el surtido

Con este lanzamiento, Mercadona no se limita a añadir una referencia más a su ya extenso catálogo de postres fríos. La empresa ha puesto en marcha una estrategia comercial muy clara que consiste en capitalizar la enorme fama de un sabor concreto para hacerse un hueco en un sector especialmente competido durante los meses de más calor. De hecho, no se trata de un caso aislado, ya que la cadena ha replicado esta táctica con otros sabores de tendencia, como demuestra el capricho veraniego de pistacho de Mercadona que también ha sido muy bien recibido.

Por todo ello, no es de extrañar que el helado Biscuit se haya convertido en poco tiempo en un auténtico fenómeno de ventas. La fórmula que mezcla un gusto que ya es un éxito probado, una textura que combina cremosidad y trozos crujientes y un precio ajustado ha demostrado ser infalible para un postre que ya resuena con fuerza entre los amantes del dulce en toda España.