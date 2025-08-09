Jordi Martorell, informático: “Este día es el mejor momento para comprar vuelos baratos”

¿Alguna vez has buscado un vuelo, has dudado unos minutos y al volver a comprobarlo el precio había subido misteriosamente? No es fruto del azar. Las aerolíneas utilizan complejos algoritmos que ajustan las tarifas en tiempo real basándose en la demanda, el historial de búsqueda e incluso el dispositivo que usas. Ante esta "vigilancia", como la describe el informático Jordi Martorell en sus redes sociales, conocer las reglas del juego puede suponer un ahorro considerable en tu próximo viaje.

Jordi, conocido por los consejos tecnológicos que sube a su Instagram y TikTok, lo tiene claro: "El mejor momento para comprar es el martes por la noche, sobre todo la segunda quincena del mes". Esta afirmación es uno de los mantras más extendidos en el mundo de los viajes. Numerosos estudios y expertos sugieren que el martes es, efectivamente, un día estratégico. La lógica detrás de esto es que muchas aerolíneas lanzan sus ofertas los lunes por la noche, y para el martes, la competencia ha tenido tiempo de reaccionar y ajustar sus precios a la baja para competir.

Sin embargo, hay que matizar. El comparador de vuelos Skyscanner, basándose en sus datos más recientes, señala que el domingo también puede ser un excelente día para encontrar tarifas más económicas, ya que la demanda de viajes corporativos disminuye durante el fin de semana. La mejor hora, según sus análisis, suele ser a primera hora de la mañana.

El informático añade dos advertencias más sorprendentes: "Evita buscar desde dispositivos caros o con batería baja". La teoría es que los algoritmos podrían interpretar que un usuario con un móvil de alta gama o con la batería a punto de agotarse tiene mayor poder adquisitivo o una necesidad más urgente de comprar, lo que podría llevar a mostrarle precios más elevados.

Aunque técnicamente es posible que las webs rastreen esta información, no hay pruebas concluyentes que confirmen que las aerolíneas usen estos datos de forma generalizada para inflar los precios de los vuelos. En el caso de aplicaciones de transporte como Uber, sí se ha investigado la posible relación entre la batería baja y un aumento en las tarifas, aunque, según las compañías, suelen atribuirse las variaciones a la alta demanda.

El truco definitivo: incógnito y VPN

"El último y el mejor truco: activa el modo incógnito y usa un VPN", sentencia Jordi. Este es, quizás, el consejo más respaldado por los expertos en ciberseguridad y viajes. Cuando buscas un vuelo repetidamente, tu navegador almacena "cookies", unos pequeños archivos que informan a la web de tu interés. Esto puede hacer que el precio aumente para crear una falsa sensación de urgencia.

El modo incógnito evita que se guarden estas cookies en tu historial, pero no es infalible. Aquí es donde entra en juego la VPN (Red Privada Virtual). Una VPN oculta tu dirección IP real y te permite simular que te conectas desde otro país. Dado que las aerolíneas ofrecen precios diferentes según la ubicación geográfica del comprador, conectarse desde un servidor en un país con menor renta per cápita o desde el país de origen de la propia aerolínea puede dar acceso a tarifas considerablemente más bajas. Países como India, Malasia o México suelen ofrecer precios más competitivos.

Aunque no existe una fórmula mágica e infalible, la combinación de flexibilidad en las fechas, la elección del día de la semana para comprar y, sobre todo, el uso de herramientas como el modo incógnito y una VPN, son las estrategias más eficaces para combatir los algoritmos y conseguir que tu próximo viaje sea un poco más económico.