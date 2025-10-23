Un joven futbolista brasileño de 20 años muere tras chocar con una vaca

La madrugada del pasado domingo se tiñó de tragedia en el estado brasileño de Piauí, donde el joven futbolista Antony Ylano, de apenas 20 años, perdió la vida en un accidente de motocicleta en la carretera BR-343, a la altura de la ciudad de Altos. El siniestro ocurrió cuando regresaba de la celebración del cumpleaños de su padre y colisionó contra una vaca que cruzaba la vía.

Las imágenes de vigilancia captaron el momento con crudeza: cinco reses atravesaban la carretera y la motocicleta de Ylano impactó contra un bovino blanco, provocando su caída inmediata al asfalto. El joven no logró sobrevivir al impacto.

La noticia ha generado una profunda conmoción en el entorno deportivo local. El Piauí Esporte Clube, su último equipo, expresó estar atravesando un “momento profundo de dolor” y suspendió temporalmente sus actividades como muestra de respeto. Por su parte, la Altos Athletic Association, donde Ylano jugó anteriormente, manifestó su “profunda tristeza” y recordó su participación en el campeonato Piauiense de 2024.

Antony Ylano había destacado en competiciones juveniles como la Piauiense U20, la Copa São Paulo Jr. y la Copa do Nordeste U20, representando al Piauizão Vibrante desde 2024. Su talento y proyección lo convertían en una de las promesas del fútbol regional.