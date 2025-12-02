Juan Leo, jubilado, sobre las pensiones: “He trabajado 45 años y hay jóvenes que ganan más”

El panorama con las pensiones no es nada positivo. Nueve de cada 10 españoles mayores de 50 años no tiene ahorros suficientes para afrontar con garantías las jubilación al presentar un déficit de planificación de al menos diez años en relación con una vida que podría prolongarse hasta los 100 y la OCDE señala al Gobierno de Sánchez: "No ha aprovechado el crecimiento económico para asegurar las pensiones" de los 'babyboomers".

El informe semestral muestra un temor a que la jubilación de la generación 'babyboomer' colapse el sistema de pensiones. Alerta sobre la caída de la productividad y del dinamismo laboral y critica el exceso de burocracia sobre las pymes. Mientras tanto, el Gobierno ve "razonable" que las pensiones no contributivas suban más de un 5% en 2026. Juan Leo, un jubilado, manifestó su opinión sobre la situación actual y su experiencia personal.

Una vida entera trabajando y una pensión baja

El jubilado fue directo con su situación en 'LaSexta Xplica': "Yo tengo mucho respeto a la juventud porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación y, después de cotizar durante 45 años, me ha quedado una jubilación de 1.600 euros". Su enfado no quedó ahí: "Y hay jóvenes que cobran más que yo". Comparó su situación con ellos: "No han trabajado las horas extraordinarias que he trabajado yo para comprarme una casa y un 600 en aquellos años".

Estos problemas son todavía mayores para algunos que se vieron obligados a jubilarse de manera anticipada. Miguel Ángel Castillo, jubilado con 42 años cotizados en España, perdió el 24% de su pensión al verse obligado a retirarse antes de alcanzar los 65: "Esto es una estafa, y por ello seguiremos luchando y manifestándonos". Los casos provocan un malestar que lleva incluso al choque entre distintas generaciones que deberían ayudarse.

Juan Leo reivindica su postura: "Yo nací a finales de los cincuenta. He trabajado 45 años y cotizado todo ese tiempo para poder tener mi pensión". Dejo caer que los jóvenes no quieren trabajar: "Quieren mucho sueldo, regular de trabajo y no echar horas extraordinarias". Después, el jubilado pasó al ataque: "Y ahora nos quieren bajar las pensiones, ¿para qué? ¿Para que ellos cobren más? Yo no tengo la culpa de que la tecnología haya eliminado tantos empleos".

Los jóvenes se defienden

Paloma Martín, portavoz de Lideremos, respondió directamente a las acusaciones: "Culpa ninguna, ¿pero cómo nos puede ayudar? Para empezar, dejando de decir que los jóvenes no se quieren esforzar y que son unos vagos". La falta de reemplazo entre la población activa con estudios superiores se ha convertido en uno de los problemas estructurales más acuciantes del mercado laboral español.

Según los datos presentados ayer en el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo realizado por Fedea y BBVA Research, la ratio entre población activa nativa joven –menor de 30 años– y la que se aproxima a la jubilación –mayor de 55– ha sufrido un deterioro "dramático": ha pasado de 3,5 durante la década de 2000 a 2010 a apenas 1 en promedio desde 2017, y es inferior a 1 desde 2020. Es decir, por cada trabajador cualificado que está por jubilarse, no llega siquiera un joven con estudios superiores dispuesto a sustituirlo.