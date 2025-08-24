Un ladrón de casas retirado da algunos consejos de seguridad para evitar hurtos cuando no hay nadie en casa

El verano invita al descanso, pero también puede ser un momento de mayor vulnerabilidad para los hogares. Los delincuentes aprovechan esta temporada para intensificar su actividad, poniendo en riesgo la seguridad de las viviendas. Michael Fraser, un exladrón convertido en especialista en seguridad, comparte información reveladora sobre cómo prevenir posibles robos durante las vacaciones.

Fraser advierte sobre los riesgos de revelar información inadvertidamente. Los carteles de "Cuidado con el perro" pueden ser contraproducentes, ya que señalan a los ladrones potenciales la posible ausencia de un sistema de alarma efectivo. Los delincuentes interpretan estas señales como una oportunidad para investigar más a fondo.

Estrategias de protección

La exposición digital representa otro riesgo significativo. Las inmobiliarias que publican recorridos virtuales de viviendas proporcionan involuntariamente un "plano" detallado para posibles intrusos. Fraser recomienda limitar la información visible e implementar medidas de seguridad adicionales en estas plataformas. Adicionalmente, dice que lo mejor es evitar dejar objetos que revelen planes de ausencia, ocultar calendarios familiares, antener las llaves fuera de la vista y cerrar persianas y cortinas al salir.

La discreción en redes sociales es fundamental. Abstenerse de publicar fotos de vacaciones mientras se está fuera puede prevenir que los ladrones identifiquen momentos vulnerables. La información personal compartida en línea puede ser un riesgo potencial para la seguridad del hogar, por lo que sostiene que conviene no presumir planes de viaje, mantener un perfil bajo en redes sociales, simular presencia en el hogar e incluso considerar sistemas de seguridad profesionales.