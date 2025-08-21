Levantan las restricciones en el Camino de Santiago que afectaban al tramo leonés entre Astorga y Ponferrada

El centro de emergencias 112 de Castilla y León ha señalado que ya se han levantado las restricciones en el Camino de Santiago que afectaban al tramo comprendido entre Astorga y Ponferrada. Estas restricciones se habían establecido debido al avance de los incendios que afectan a varios puntos de la provincia leonesa. Así lo ha informado la cuenta oficial del centro de emergencias 112 de Castilla y León este miércoles por la noche, en relación con las restricciones que afectaban a este tramo tras una decisión del CECOPI.