Acceso

Sociedad

Incendios

Levantan las restricciones en el Camino de Santiago que afectaban al tramo leonés entre Astorga y Ponferrada

Estas restricciones se habían establecido debido al avance de los incendios que afectan a varios puntos de la provincia leonesa

Lucha contra los incendios en Castilla y León
Lucha contra los incendios en Castilla y LeónIcal
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El centro de emergencias 112 de Castilla y León ha señalado que ya se han levantado las restricciones en el Camino de Santiago que afectaban al tramo comprendido entre Astorga y Ponferrada. Estas restricciones se habían establecido debido al avance de los incendios que afectan a varios puntos de la provincia leonesa. Así lo ha informado la cuenta oficial del centro de emergencias 112 de Castilla y León este miércoles por la noche, en relación con las restricciones que afectaban a este tramo tras una decisión del CECOPI.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas