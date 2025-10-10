Lidl lanza su colección de plantas de Halloween: decoración natural y temática por menos de 8 €

¿Una casa decorada con calabazas vivas? Este Halloween Lidl presenta su colección de plantas de Halloween, una propuesta que combina decoración natural con motivos festivos. Desde suculentas hasta plantas tropicales, todas vienen en macetas temáticas perfectas para crear un ambiente original y vivo.

Plantas destacadas del catálogo de Halloween de Lidl

Estas son las plantas que están disponibles en tienda física, en Lidl:

Kalanchoe Halloween y Mini Kalanchoe Halloween

El Kalanchoe Halloween es una suculenta resistente y decorativa, ideal para quienes buscan un toque verde sin complicaciones. También está disponible la versión Mini Kalanchoe Halloween, perfecta para rincones pequeños o para combinaciones creativas. Ambas variedades requieren luz brillante indirecta y riego moderado, solo cuando la tierra se seque ligeramente.

Kalanchoe y mini kalanchoe La Razón

Catrina Halloween

La Catrina Halloween se presenta en una maceta decorativa con motivos alusivos al Día de Muertos y Halloween. Su precio es de 4,99 €, y la planta que la acompaña es fácil de mantener, ideal para interiores o espacios protegidos. Solo necesita luz brillante y riego moderado.

Catrina Halloween La Razón

Planta Halloween

La Planta Halloween es la opción más versátil de la colección. Viene en macetas temáticas que aportan color y estilo a cualquier rincón, con cuidados sencillos: luz brillante indirecta y riegos moderados.

Halloween La Razón

Cala y Guzmania Halloween

Para un toque tropical, Lidl ofrece la Cala y Guzmania Halloween a 7,99 €. Su follaje y flores llamativas crean un contraste espectacular en la decoración otoñal. Esta planta necesita luz brillante filtrada y mantener ligeramente húmedo el sustrato, cuidando que el agua no se estanque.

Cala y Guzmania Halloween La Razón

Cuidados básicos de las plantas de Halloween

Luz: Prefieren luz brillante indirecta, evitando sol directo intenso.

Prefieren luz brillante indirecta, evitando sol directo intenso. Riego: Moderado; solo cuando la capa superior del sustrato esté seca.

Moderado; solo cuando la capa superior del sustrato esté seca. Ubicación: Interior junto a ventanas o exteriores protegidos de viento.

Interior junto a ventanas o exteriores protegidos de viento. Drenaje: Sustrato con buen drenaje para evitar exceso de agua.

Sustrato con buen drenaje para evitar exceso de agua. Mantenimiento: Retira hojas secas y trasplanta si crecen demasiado.

Ventajas y recomendaciones

Decoración natural: Llenan el hogar de vida sin recurrir a adornos artificiales.

Llenan el hogar de vida sin recurrir a adornos artificiales. Fácil mantenimiento: Ideales para cualquier nivel de experiencia en jardinería.

Ideales para cualquier nivel de experiencia en jardinería. Edición limitada: Disponibles solo en tiendas físicas, conviene adquirirlas pronto.

Disponibles solo en tiendas físicas, conviene adquirirlas pronto. Seguridad: Algunas plantas pueden ser tóxicas; mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Tu mejor Halloween 2025

La colección de plantas de Halloween de Lidl ofrece alternativas originales y coloridas para decorar tu hogar. Desde el Kalanchoe Halloween y su versión mini hasta la Catrina y la Cala y Guzmania Halloween, todas son fáciles de cuidar y aportan un estilo único a cualquier rincón. Con un poco de luz, riego moderado y creatividad en la colocación, estas plantas transforman la decoración de Halloween en una experiencia viva y duradera.