LIDL pone en oferta el producto que enloqueció a todos los cafeteros de España

El mercado de los supermercados mantiene una intensa competencia, y una de las estrategias más consolidadas pasa por ofrecer productos que combinan una alta calidad con precios ajustados. LIDL, en su línea habitual, sigue apostando por promociones periódicas que captan el interés de una clientela exigente con el origen y la composición de lo que compra.

En este contexto, la cadena alemana ha puesto el foco en una de las bebidas más consumidas a diario en los hogares españoles: el café. La búsqueda de un aroma profundo y un sabor auténtico se ha convertido en una prioridad para muchos, que no están dispuestos a renunciar a la experiencia de una buena taza en su rutina.

La compañía ha lanzado una oferta que podría dinamizar las ventas en esta categoría, dirigida a los usuarios de cafeteras de cápsulas. La iniciativa busca facilitar el acceso a una de las referencias más reconocidas del sector, manteniendo su compromiso con la accesibilidad de sus productos.

Una gran oferta para el café de cada día

LIDL ha anunciado una promoción en las cápsulas de café NESCAFÉ Dolce Gusto, concretamente en su variedad Espresso Intenso, según apuntan desde. Este formato, que contiene 48 unidades, verá su precio reducido en un 18%. De esta forma, el coste pasará de 15,60 euros a tan solo 12,75 euros, situando el precio por cápsula en 0,27 euros, frente a los 0,33 euros anteriores.

El Espresso Intenso de NESCAFÉ Dolce Gusto se distingue por su sabor profundo y aroma envolvente. Su composición se basa en una mezcla de granos de café arábica de Colombia, complementados con robusta de Vietnam. Esta combinación busca ofrecer una experiencia de degustación intensa, con un cuerpo notable y un perfil especiado muy marcado.

Cada cápsula contiene café molido de tueste natural y presenta un nivel de intensidad clasificado en 7. Al ser preparado, este café se caracteriza por desarrollar una capa de crema generosa, un indicador habitual de la calidad en este tipo de bebidas. En su perfil aromático, se aprecian notas afrutadas y picantes que se entrelazan con matices de nuez y toques sutiles de regaliz.

Este espresso corto está pensado para aquellos consumidores que disfrutan de un café concentrado y con personalidad. Las notas de frutos rojos elevan su complejidad, convirtiéndolo en una opción idónea para el consumo matinal o como cierre de comidas. Su tueste medio permite un equilibrio preciso entre sabor e intensidad sin resultar agresivo al paladar.

Más allá de las características gustativas, este café incorpora un enfoque marcadamente responsable. NESCAFÉ Dolce Gusto colabora con caficultores que han adoptado prácticas de agricultura regenerativa. Estas acciones están orientadas a la protección de la biodiversidad, la mejora de la salud del suelo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un aspecto importante de este proyecto es la utilización de plantas jóvenes de café, seleccionadas por su mayor resistencia y capacidad productiva. Esta elección no solo contribuye a una mejor calidad del cultivo, sino que también optimiza el uso de los recursos naturales implicados en la producción. Cada taza de Espresso Intenso es el resultado de un proceso eficiente y con una visión a largo plazo.

La marca desarrolla programas de formación y asesoramiento dirigidos a sus proveedores en todas las fases del proceso agrícola. Este sistema busca asegurar la calidad del café y una cadena de producción más responsable. La oferta estará disponible por un tiempo limitado en LIDL, representando una oportunidad para adquirir este producto a un precio ventajoso.