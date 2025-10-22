Lidl presenta su colección más terrorífica para Halloween: precios bajos y disfraces para todos los gustos

El espíritu de Halloween ya se respira en los pasillos de Lidl. La cadena alemana ha lanzado su esperada colección temática, una línea que combina decoración, disfraces y dulces con precios pensados para todos los bolsillos.

Decoración para un hogar de miedo

Nada mejor que una casa ambientada para vivir la noche más divertida del otoño. Lidl ha apostado por una colección amplia de artículos decorativos que van desde las calabazas iluminadas con LED por 2,99 euros, hasta felpudos o farolillos.

Lidl no se olvida de los pequeños detalles, velas con aroma, globos de aluminio y decoración acrílica con motivos de Halloween, una opción ideal para quienes buscan ambientar la noche más terrorífica del año.

Decoración Halloween Lidl

Disfraces para toda la familia

Los disfraces siguen siendo el corazón de la colección. Este año, Lidl ofrece modelos para niños, adultos e incluso mascotas. Los más pequeños pueden elegir entre clásicos como la bruja encantada, el esqueleto luminoso o el vampiro con capa, con precios que oscilan entre los 5,99 y los 9,99 euros.

Una de las secciones más llamativas es la dedicada a los accesorios y maquillaje.

Las mascotas también se disfrazan

Halloween ya no es solo cosa de humanos. Lidl amplía su oferta con una línea para perros que incluye el popular disfraz de calabaza por 4,49 euros y un traje de vampiro con capa y cuello rígido por 4,99 .

Disfraz mascota Lidl

Fabricados en materiales cómodos y ligeros, se han convertido en uno de los productos más buscados de la colección.

Dulces, galletas y sorpresas para los más golosos

Ninguna fiesta de Halloween está completa sin dulces. Lidl propone una selección de chocolates, gominolas y galletas con formas terroríficas.

Los packs combinados para repartir durante el "truco o trato" arrasan , y también hay opciones sin gluten ni lactosa, pensadas para que todos los niños puedan participar sin preocupaciones.

Celebrar sin gastar demasiado

Una de las claves del éxito de Lidl es su equilibrio entre calidad, diseño y precio. La colección de Halloween 2025 mantiene esa filosofía, ofreciendo artículos originales, divertidos y asequibles.

Con poco dinero es posible decorar una habitación entera, preparar la merienda temática y vestir a los más pequeños con un disfraz completo.

Más que una simple campaña estacional, la marca apuesta por mantener la esencia familiar y accesible que la caracteriza. Halloween se convierte así en una excusa perfecta para disfrutar del otoño, compartir en casa y dejarse llevar por la magia de la noche más terrorífica del año.