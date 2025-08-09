LIDL tiene el desayuno perfecto para verano: barato y recién horneado

Con la llegada de los meses más cálidos, los españoles buscan opciones para combatir el calor y mantenerse hidratados. A las tradicionales infusiones frías, cafés con hielo y refrescos, se une cada vez con mayor fuerza la horchata en los hogares.

Esta bebida, originaria de la Comunidad Valenciana, ha ganado un espacio notable en los hábitos de consumo estivales de muchas regiones del país. Su maridaje por excelencia son los fartons, unos dulces alargados y ligeros, ideales para mojar.

Tradicionalmente asociados a las horchaterías valencianas, los fartons han traspasado esas fronteras y se encuentran ya en la oferta de diversas cadenas de distribución. Mercadona, por ejemplo, los ha tenido con éxito entre sus clientes.

LIDL se lanza a la conquista del farton valenciano

La cadena de supermercados LIDL ha decidido incorporar este popular dulce a su surtido, entrando de lleno en un segmento de mercado que hasta ahora lideraba, en parte, la enseña valenciana.

Los fartons de LIDL se comercializan a un precio de treinta y cinco céntimos por unidad. Este coste los sitúa en una franja accesible para el consumidor que busca un acompañamiento para la horchata o un dulce ligero para la merienda.

Cada una de estas piezas de bollería, recubiertas de azúcar, tiene un peso de aproximadamente cuarenta gramos. Esto supone que el coste por kilogramo de este producto se establece en 8,75 euros.

La novedad de la llegada de los fartons a LIDL no ha pasado desapercibida, generando cierto revuelo entre los consumidores. Se han compartido vídeos en redes sociales, como TikTok, donde ya se observa que las existencias se agotan rápidamente en algunos establecimientos.

Un clásico veraniego que refuerza su presencia

El farton, con su textura esponjosa y ligera, ha sido tradicionalmente el acompañamiento ideal de la horchata fría. Su popularidad ha crecido más allá de la Comunidad Valenciana, convirtiéndose en un producto demandado en todo el país durante los meses de calor.

Mercadona, con su gran arraigo en la Comunidad Valenciana, ha comercializado los fartons desde hace tiempo con un éxito sostenido, especialmente en la temporada estival. Su oferta ha sido un referente para muchos consumidores.

La incorporación de los fartons a la oferta de LIDL es un indicativo del creciente interés de las cadenas de supermercados por captar una parte de este mercado estacional. Este tipo de productos responden a una demanda específica del verano.

La expansión de la venta de fartons a través de grandes distribuidores facilita que este dulce valenciano llegue a un público más amplio en toda la geografía española, reforzando su estatus como un referente de la gastronomía veraniega.