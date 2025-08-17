Acceso

La línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia seguirá cortada al menos hasta mediodía

Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará interrumpido al menos hasta mediodía de este domingo, como consecuencia de los incendios que afectan a la provincia de Orense.

Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños, según informa el ente gestor de infraestructuras ferroviarias a través de al red social X.

Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad.

